البث الحي
أخبار|ميانمار (بورما)

مندوبها الأممي ينشق.. سلطات ميانمار تصعّد ضد المحتجين وتقتل 7 منهم وتصيب العشرات

شرطة مكافحة الشغب في ميانمار انتشرت لمواجهة المتظاهرين المناهضين للانقلاب (غيتي إيميجز)
شرطة مكافحة الشغب في ميانمار انتشرت لمواجهة المتظاهرين المناهضين للانقلاب (غيتي إيميجز)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202102:05 PM (مكة المكرمة)

قُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين برصاص الشرطة في ميانمار، خلال محاولة قوات الأمن تفريق احتجاجات مناهضة للانقلاب، بينما أعلن مندوب البلاد في الأمم المتحدة كياو مو تون انشقاقه عن سلطة الانقلاب.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن مصادر طبية وسياسية في ميانمار قولهما إن الشرطة فتحت النار على المحتجين، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 في مدن يانغون  وداوي وماندالاي.

كما اعتقلت السلطات أكثر من 470 محتجا في مختلف أنحاء البلاد، وشنت الشرطة أوسع حملة منذ 3 أسابيع لقمع المظاهرات التي عمت ميانمار احتجاجا على الانقلاب العسكري. واحتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد، استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.

وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة في عطلة نهاية الأسبوع، ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سوتشي.

وهتف المحتجون "الشرطة تحمي دكتاتورا مجنونا"، وانتشروا في أحياء سكنيّة وأقاموا حواجز مؤقّتة من الأسلاك الشائكة والطاولات لمنع الشرطة من التقدم، وارتدى كثيرون خوذات ووضعوا أقنعة واقية من الغاز، وحملوا دروعا صنعوها يدويا لحماية أنفسهم.

وقبل أحداث اليوم، تم توقيف أكثر من 770 شخصا وتوجيه اتهامات لهم وإدانتهم، بحسب "رابطة مساعدة السجناء السياسيين"، كما سُجل مقتل 5 أشخاص على الأقل، منهم 4 توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في مظاهرات رافضة للانقلاب، أطلقت خلالها قوّات الأمن النار على المتظاهرين، بينما قال الجيش إن شرطيا قُتل أثناء محاولة فض تظاهرة.

انشقاق المندوب الأممي

على الصعيد الدبلوماسي، أعلن مندوب ميانمار في الأمم المتحدة كياو مو تون انشقاقه عن سلطة الانقلاب في بلاده، وناشد المجتمع الدولي التحرك ضد المجموعة العسكريّة التي استولت على الحكم منذ مطلع فبراير/شباط الجاري.

وقال كياو مو تون أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة "نحن في حاجة إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، ووقف قمع الأبرياء وإعادة السلطة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية".

وأعلن التلفزيون الرسمي مساء السبت أن كياو مو تون لم يعد سفيرا لميانمار لدى الأمم المتحدة، وأضاف أنه "لم يتبع أوامر الدولة وتوجيهاتها وخان البلاد. لهذا السبب تمت إقالته من منصبه".

لكن مسؤولا بالأمم المتحدة -طلب عدم نشر اسمه- قال إن المنظمة لا تعترف رسميا بالمجلس العسكري حاكما لميانمار، لأنها لم تتلق إخطارا رسميا بأي تغيير، وهو ما يعني استمرار كياو سفيرا لبلاده.

بدوره، وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك مساء الجمعة، موقف مندوب ميانمار المناهض للانقلاب العسكري بـ"الشجاع".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ميانمار.. عقوبات أميركية وأوروبية على مسؤولين عن الانقلاب وتوسّع رقعة الاحتجاجات بالبلاد

أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب، في حين تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

انقلاب ميانمار.. مطالب لمجلس الأمن بفرض حظر سلاح وفيسبوك تمنع الجيش من استخدام منصاتها

أعلنت شركة فيسبوك منع جيش ميانمار من استخدام منصتيها للتواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام) بأثر فوري عقب وقوع انقلاب واعتقال قادة البلاد المنتخبين، بينما طالبت منظمات حقوقية مجلس الأمن بفرض حظر سلاح.

المزيد من أخبار

عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ضد انقلاب ميانمار والأمم المتحدة تدين قمع الجيش والشرطة

المحتجون يطالبون بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سوتشي وعودة الديمقراطية (رويترز)

تراشق بين الجانبين.. كابل تعتبر أن اتفاق الدوحة حقق وقفا لإطلاق النار مع واشنطن فقط وطالبان تتهم الحكومة بتأخير المفاوضات

أردوغان يعتبر الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.. المتحدث باسم الرئاسة التركية يكشف الهدف من الدستور الجديد

أردوغان: كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط ودخلت السجن لأنني قرأت أبياتا من الشعر (الأناضول)

ديك مزوّد بسكين يقتل صاحبه خلال صراع للديوك بالهند

مصارعات الديوك محظورة ولكنها لا تزال شائعة في بعض المناطق الريفية (رويترز)
الأكثر قراءة

كورونا يهزم يوسف شعبان.. رحيل فنان آخر من زمن الفن الجميل

وفاة الممثل المصري يوسف شعبان (مواقع التواصل الاجتماعي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

هبوط برسيفيرانس يثير التساؤلات.. أين ذهب الماء الذي قيل إنه موجود على المريخ؟

بعد هبوط برسيفيرانس الناجح على المريخ تساءل المتابعون عن مكان المياه التي اكتُشفت مؤخرا (الجزيرة)

شاهد.. هدف مذهل من “ركلة العقرب” يحصد ملايين المشاهدات

لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت