خلال أسبوع.. سفينة حربية أميركية ثانية تصل موانئ السودان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم -أمس السبت- وصول ثاني سفينة حربية أميركية إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد خلال الأسبوع الحالي، "لتعزيز الشراكة مع السودان".

وقال بيان صادر عن السفارة إن القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم براين شوكان، وصل إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، للقاء الحكومة والمجتمع المدني وقادة المجتمع، والترحيب بالسفينة البحرية الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" (USS Winston S. Churchill)، مشيرا إلى أن هذه ثاني سفينة حربية أميركية تتوقف في السودان هذا الأسبوع.

واعتبرت السفارة الأميركية أن هذه الزيارات تسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، واستعدادها لتعزيز الشراكة معه، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية إلى بورتسودان، في أول زيارة لسفينة حربية أميركية للبلاد منذ عقود.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع أندرو يانغ نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" ((AFRICOM)، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن.

ويأتي التعاون العسكري بين البلدين عقب إلغاء واشنطن -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها على الخرطوم، لوجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السفارة الأميركية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان ضمن قائمة "الدولة الراعية للإرهاب".