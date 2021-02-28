البث الحي
أخبار|سودان

خلال أسبوع.. سفينة حربية أميركية ثانية تصل موانئ السودان

"يو إس إس تشرشل" ثاني سفينة حربية أميركية تتوقف في السودان هذا الأسبوع (رويترز-أرشيف)
"يو إس إس تشرشل" ثاني سفينة حربية أميركية تتوقف في السودان هذا الأسبوع (رويترز-أرشيف)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202112:51 PM (مكة المكرمة)

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم -أمس السبت- وصول ثاني سفينة حربية أميركية إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد خلال الأسبوع الحالي، "لتعزيز الشراكة مع السودان".

وقال بيان صادر عن السفارة إن القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم براين شوكان، وصل إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، للقاء الحكومة والمجتمع المدني وقادة المجتمع، والترحيب بالسفينة البحرية الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل" (USS Winston S. Churchill)، مشيرا إلى أن هذه ثاني سفينة حربية أميركية تتوقف في السودان هذا الأسبوع.

واعتبرت السفارة الأميركية أن هذه الزيارات تسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، واستعدادها لتعزيز الشراكة معه، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية إلى بورتسودان، في أول زيارة لسفينة حربية أميركية للبلاد منذ عقود.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع أندرو يانغ نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" ((AFRICOM)، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن.

ويأتي التعاون العسكري بين البلدين عقب إلغاء واشنطن -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها على الخرطوم، لوجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السفارة الأميركية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان ضمن قائمة "الدولة الراعية للإرهاب".

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ضد انقلاب ميانمار والأمم المتحدة تدين قمع الجيش والشرطة

المحتجون يطالبون بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سوتشي وعودة الديمقراطية (رويترز)

تراشق بين الجانبين.. كابل تعتبر أن اتفاق الدوحة حقق وقفا لإطلاق النار مع واشنطن فقط وطالبان تتهم الحكومة بتأخير المفاوضات

أردوغان يعتبر الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.. المتحدث باسم الرئاسة التركية يكشف الهدف من الدستور الجديد

أردوغان: كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط ودخلت السجن لأنني قرأت أبياتا من الشعر (الأناضول)

ديك مزوّد بسكين يقتل صاحبه خلال صراع للديوك بالهند

مصارعات الديوك محظورة ولكنها لا تزال شائعة في بعض المناطق الريفية (رويترز)
الأكثر قراءة

كورونا يهزم يوسف شعبان.. رحيل فنان آخر من زمن الفن الجميل

وفاة الممثل المصري يوسف شعبان (مواقع التواصل الاجتماعي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

هبوط برسيفيرانس يثير التساؤلات.. أين ذهب الماء الذي قيل إنه موجود على المريخ؟

بعد هبوط برسيفيرانس الناجح على المريخ تساءل المتابعون عن مكان المياه التي اكتُشفت مؤخرا (الجزيرة)

شاهد.. هدف مذهل من “ركلة العقرب” يحصد ملايين المشاهدات

لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت