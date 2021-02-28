أفاد مكتب الرئاسة الأرمينية بأن الرئيس أرمين سركيسيان رفض إقالة رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة أونيك غاسباريان.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن رفض الرئيس إقالة رئيس هيئة الأركان لا يصب في صالح تسوية الوضع الداخلي، مشيرا إلى أنه سيعيد توجيه طلب الإقالة وفقا للدستور.

وكان باشينيان أقال رئيس هيئة الأركان العامة أونيك غاسباريان الخميس الماضي بعدما اتهمه بالتورط في محاولة انقلابية لعزله، لكن يجب أن يوقع الرئيس على هذه الخطوة.

واحتشد اليوم أنصار المعارضة أمام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين بإقالة باشينيان.

وكان البرلمان قد فشل في عقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري وغياب نواب الحزب الحاكم.

ويطالب الجيش مدعوما بالمعارضة باشينيان وحكومته بالاستقالة بعدما وصف منتقدوه تعامله مع الصراع الدامي، الذي استمر لستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ أواخر العام الماضي، بأنه كارثي.

حرب قره باغ

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما تحدث معارضوه عن إدارة "كارثية" للصراع الدامي الذي استمر 6 أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني بإقليم ناغورني قره باغ والمناطق المحيطة به.

وخسرت القوات الأرمينية مساحات كبيرة لصالح قوات أذربيجان في صراع العام الماضي الذي أودى بحياة الآلاف.

وتنتشر قوة حفظ سلام روسية حاليا في الجيب الذي يعترف به المجتمع الدولي جزءا من أذربيجان، لكن سكانه ينحدرون من أصل أرميني.

وشهدت أرمينيا منذ استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 سلسلة من الأزمات والثورات السياسية سقط في بعضها قتلى.