البث الحي
أخبار|أرمينيا

بعد رفض رئيس أرمينيا إقالة رئيس الأركان.. باشينيان: سنحتكم للدستور

أنصار المعارضة يحشدون أمام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان في يريفان مطالبين بإقالة باشينيان

باشينيان: رفض الرئيس إقالة رئيس هيئة الأركان لا يصب في صالح تسوية الوضع الداخلي (الفرنسية)
باشينيان: رفض الرئيس إقالة رئيس هيئة الأركان لا يصب في صالح تسوية الوضع الداخلي (الفرنسية)
27/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202102:48 PM (مكة المكرمة)

أفاد مكتب الرئاسة الأرمينية بأن الرئيس أرمين سركيسيان رفض إقالة رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة أونيك غاسباريان.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن رفض الرئيس إقالة رئيس هيئة الأركان لا يصب في صالح تسوية الوضع الداخلي، مشيرا إلى أنه سيعيد توجيه طلب الإقالة وفقا للدستور.

وكان باشينيان أقال رئيس هيئة الأركان العامة أونيك غاسباريان الخميس الماضي بعدما اتهمه بالتورط في محاولة انقلابية لعزله، لكن يجب أن يوقع الرئيس على هذه الخطوة.

واحتشد اليوم أنصار المعارضة أمام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين بإقالة باشينيان.

وكان البرلمان قد فشل في عقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري وغياب نواب الحزب الحاكم.

ويطالب الجيش مدعوما بالمعارضة باشينيان وحكومته بالاستقالة بعدما وصف منتقدوه تعامله مع الصراع الدامي، الذي استمر لستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ أواخر العام الماضي، بأنه كارثي.

حرب قره باغ

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما تحدث معارضوه عن إدارة "كارثية" للصراع الدامي الذي استمر 6 أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني بإقليم ناغورني قره باغ والمناطق المحيطة به.

وخسرت القوات الأرمينية مساحات كبيرة لصالح قوات أذربيجان في صراع العام الماضي الذي أودى بحياة الآلاف.

وتنتشر قوة حفظ سلام روسية حاليا في الجيب الذي يعترف به المجتمع الدولي جزءا من أذربيجان، لكن سكانه ينحدرون من أصل أرميني.

وشهدت أرمينيا منذ استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 سلسلة من الأزمات والثورات السياسية سقط في بعضها قتلى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رئيس وزراء أرمينيا يرفض مطالب الجيش والمعارضة بالاستقالة ومظاهرات مؤيدة ومعارضة له بالشارع

قالت الرئاسة الأرمينية إن الرئيس لم يوقع بعد طلبا تقدم به رئيس الوزراء لإقالة قائد الأركان، فيما قال رئيس الوزراء إن علاقة الرئيس بما يجري من اضطرابات ومحاولة انقلاب ستحددها طريقة تعامله مع الطلب.

المزيد من أخبار

عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ضد انقلاب ميانمار والأمم المتحدة تدين قمع الجيش والشرطة

المحتجون يطالبون بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سوتشي وعودة الديمقراطية (رويترز)

تراشق بين الجانبين.. كابل تعتبر أن اتفاق الدوحة حقق وقفا لإطلاق النار مع واشنطن فقط وطالبان تتهم الحكومة بتأخير المفاوضات

أردوغان يعتبر الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.. المتحدث باسم الرئاسة التركية يكشف الهدف من الدستور الجديد

أردوغان: كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط ودخلت السجن لأنني قرأت أبياتا من الشعر (الأناضول)

ديك مزوّد بسكين يقتل صاحبه خلال صراع للديوك بالهند

مصارعات الديوك محظورة ولكنها لا تزال شائعة في بعض المناطق الريفية (رويترز)
الأكثر قراءة

كورونا يهزم يوسف شعبان.. رحيل فنان آخر من زمن الفن الجميل

وفاة الممثل المصري يوسف شعبان (مواقع التواصل الاجتماعي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

هبوط برسيفيرانس يثير التساؤلات.. أين ذهب الماء الذي قيل إنه موجود على المريخ؟

بعد هبوط برسيفيرانس الناجح على المريخ تساءل المتابعون عن مكان المياه التي اكتُشفت مؤخرا (الجزيرة)

شاهد.. هدف مذهل من “ركلة العقرب” يحصد ملايين المشاهدات

لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت