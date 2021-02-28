تركيا: ننتظر من طهران الوقوف إلى جانبنا في مواجهة الإرهاب وليس ضدنا

أعلنت الخارجية التركية اليوم الأحد استدعاء سفير إيران لديها، كما قامت طهران بخطوة مماثلة واستدعت السفير التركي لديها، ويأتي ذلك بعد سجال دبلوماسي بين سفيري البلدين في العراق وتصريحات تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن ‏الرسالة التي وجهت إلى السفير الإيراني هي أن أنقرة تنتظر من طهران الوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب وليس ضدها.

وكان السفير الإيراني إيرج مسجدي قال "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية".

ورد عليه السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بالقول إن "سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درسا في احترام حدود العراق".

كما استدعت إيران في المقابل السفير التركي احتجاجا على تصريحات عن وجود عناصر لحزب العمال الكردستاني في إيران.

ووصفت طهران تصريحات السفير التركي في بغداد بشأن إيران وسياساتها بأنها غير مقبولة وغير مبررة.