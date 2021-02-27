25 قتيلا في هروب سجناء من سجن قرب عاصمة هاييتي

أكدت حكومة هاييتي أن 25 شخصا لقوا حتفهم ولاذ 200 نزيل بالفرار بعد يوم من وقوع حادث هروب من سجن قرب العاصمة بورت أوبرانس، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية غالبية القتلى الذين سقطوا في الحادث.

وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين إن من بين القتلى 6 سجناء قتلوا أثناء الهروب الذي وقع يوم الخميس من سجن "كرو دي بوكيه" في إحدى ضواحي العاصمة.

وأفادت تقارير صحفية بأن السجن كان يضم أكثر من 1500 سجين قبل الهروب.

وكان أنيل جوزيف -وهو زعيم عصابة خطير- من بين السجناء الستة الذين لقوا حتفهم، وقد قتل جوزيف على بعد 100 كيلومتر شمال غرب السجن يوم الجمعة، بعدما هاجم ضباط شرطة. ومن بين القتلى أيضا مدير السجن الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وفي عام 2014، فرّ عشرات السجناء من مركز احتجاز بعد قيام مجموعة من المسلحين بإطلاق سراح زملائهم المسجونين.