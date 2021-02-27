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بقيمة 1.9 تريليون دولار.. مجلس النواب الأميركي يقر خطة بايدن لمواجهة تداعيات كورونا

مشروع قانون مجلس النواب الحالي يتضمن حزمة تحفيزية لمعظم أفراد الشعب بهدف إنعاش الاقتصاد، بحيث تكون حصة الفرد 1400 دولار، و400 دولار أسبوعيا لدعم البطالة، فضلا عن زيادة الائتمان الضريبي للأطفال حتى 3600 دولار لكل طفل

خطة بايدن تخصص مليارات الدولارات للقاح كورونا ولفحوصات الكشف عن الفيروس (الجزيرة)
خطة بايدن تخصص مليارات الدولارات للقاح كورونا ولفحوصات الكشف عن الفيروس (الجزيرة)
27/2/2021

أقر مجلس النواب الأميركي خطة الرئيس جو بايدن لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، وبذلك ستحال الخطة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

وتتمثل الخطة في حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات نصف مليون شخص.

وصدق على الحزمة 219 نائبا مقابل رفض 212، من بينهم اثنان من الحزب الديمقراطي الذين انضموا إلى جميع الجمهوريين في المجلس لمعارضتها، واعتبر الديمقراطيون هذه الخطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة ومساعدة ملايين العائلات المتضررة من الجائحة.

ومرر مجلس النواب مشروع حزمة المساعدات إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، وفي حال تعادلت أصوات الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس (أي 50 مقابل 50) يحق لكامالا هاريس نائبة الرئيس كسر التعادل في الأصوات بأن تدلي بصوتها بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ، لترجّح كفة الديمقراطيين بطبيعة الحال.

أما في حالة موافقة مجلس الشيوخ على نسخة مختلفة من مشروع القانون فيتعين على مجلس النواب التصويت على هذه النسخة أيضا، أو يضطر كلا المجلسين لكتابة اقتراح نهائي.

إنعاش الاقتصاد

ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب الحالي حزمة تحفيزية لمعظم أفراد الشعب بهدف إنعاش الاقتصاد، بحيث تكون حصة الفرد منها 1400 دولار، و400 دولار أسبوعيا لدعم البطالة حتى 29 أغسطس/آب المقبل، فضلا عن زيادة الائتمان الضريبي للأطفال حتى 3600 دولار لكل طفل.

وفيما يخص مواجهة الجائحة، يخصص مشروع القانون 20 مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا، و50 مليارا لاختبارات الكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى 350 مليارا للمساعدات المحلية والولائية الحكومية.

كما يقدم القانون 25 مليار دولار لمساعدة المستأجرين، و 170 مليارا لإعادة فتح المدارس من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك التعليم العالي.

وحتى ظهر اليوم السبت، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 29 مليونا و136 ألفا و 912 شخصا، من بينهم 523 ألفا و32 وفاة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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