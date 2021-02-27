قالت مصادر محلية عراقية إن الهدوء يسود مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مع انتشار قوات الأمن في الشوارع الرئيسة، بعد أعمال العنف التي رافقت احتجاجات أمس، وبعد إقالة المحافظ ناظم الوائلي، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الناصرية الأيام الخمسة الماضية.

وكان شهود عيان ومصادر طبية قد قالو إن 5 متظاهرين قُتلوا أمس، وأصيب أكثر من 100 نتيجة مصادمات بالمدينة استَخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وأضافت المصادر أن متظاهرين اقتحموا مبنى ديوان المحافظة وأضرموا النيران في بعض مرافقه، وأن القوات الأمنية ردّت بإطلاق النار الحي على المتظاهرين.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 26, 2021

دعوة للتهدئة

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المحتجين في ذي قار إلى التهدئة، لفسح المجال أمام الإدارة الجديدة للقيام بمهامها.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء العراقي، إنه أقال محافظ ذي قار، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الناصرية. وأضافت أن الكاظمي كلّف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة شؤون المحافظة مؤقتًا، وتعهد الأسدي بعيد تكليفه بالعمل على خدمة المحافظة وأهلها.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي -في بيان- إن رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتُخذت بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد، وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة.

ودعا الكاظمي -في البيان- أهالي ذي قار إلى الإسهام في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة.

المحتجون أحرقوا أجزاء من مبنى ديوان محافظة ذي قار أمس (الجزيرة نت)

من جانبها أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (تتبع البرلمان)، الجمعة، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 271 آخرين بينهم 147 عنصرًا أمنيًا، في احتجاجات مدينة الناصرية، المستمرة منذ 5 أيام.

وأفاد عضو المفوضية علي البياتي -لوكالة اللأناضول- بمقتل 140 متظاهرا وعنصرا أمنيا، فضلًا عن إصابة 3 آلاف و300 آخرين، في ذي قار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 (انطلاق الحراك الشعبي).

وأوضح أن المحافظة تعاني أزمة اقتصادية وصحية ومعيشية، وعلى البرلمان التدخل لاحتواء تصاعد العنف.

وأردف أن نسبة الفقر في ذي قار تبلغ 45%، والبطالة 40%، وعموما تبلغ نسبة الفقر في البلد الغني بالنفط 31.7%، والبطالة 27%، وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.

وتعد ذي قار بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني شخص، حيث يحتج كثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.