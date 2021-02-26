البث الحي
أخبار|هند

واشنطن ترحب.. باكستان والهند تتعهدان بوضع حد للانتهاكات على الحدود في كشمير

خط المراقبة الفاصل بين شطري كشمير الباكستانية والهندية غالبا ما يشهد تبادلا لإطلاق النار (الأناضول)
خط المراقبة الفاصل بين شطري كشمير الباكستانية والهندية غالبا ما يشهد تبادلا لإطلاق النار (الأناضول)
26/2/2021

أعلن الجيشان الباكستاني والهندي أمس الخميس في بيان مشترك أن إسلام آباد ونيودلهي تعهدتا بوضع حد للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار عند الحدود المتنازع عليها في كشمير، وذلك بعد توترات استمرت أشهرا.

وجاء في البيان أن الطرفين اتفقا على الالتزام التام بكل الاتفاقات والترتيبات وبوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة، وفي كل القطاعات الأخرى.

ويأتي الإعلان بعد اشتباكات شهدتها المنطقة على مدى أشهر، وفي العام الماضي حمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية آلاف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورحبت الإدارة الأميركية بالاتفاق، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي -خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة من أجل السلام والاستقرار في جنوب آسيا، ودعت الجانبين الهندي والباكستاني إلى تحقيق تقدم في هذا المسار.

انتهاكات متبادلة

ووفق الجيش الباكستاني فإن نحو 1,7 مليون مدني يقيمون عند خط المراقبة، وهم يستخدمون بشكل متزايد الملاجئ للاحتماء خلال المناوشات المتكررة.

وغالبا ما يشهد خط المراقبة الفاصل بين شطري كشمير الباكستانية والهندية قصفا وتبادلا لإطلاق النار، علما أن هذا الخط البالغ طوله 740 كيلومترا يشكل عمليا منذ عقود الحدود الفاصلة بين القوتين النوويتين في المنطقة.

ويتبادل البلدان الاتهامات بالمسؤولية عن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، فقد اتهمت الهند باكستان بارتكاب 5 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار وبقتل نحو 20 مدنيا في العام 2020، في المقابل اتهمت إسلام آباد نيودلهي بارتكاب أكثر من 3 آلاف انتهاك للاتفاق وبقتل 29 مدنيا وجرح 250 آخرين.

وفي العام 2003 اتفق البلدان على وقف إطلاق النار بين جانبي خط المراقبة في المنطقة الواقعة في جبال هيمالايا، وهو ما حال دون اندلاع حرب شاملة بين الدولتين الجارتين اللتين لم تتوقف المناوشات بينهما.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

يوم التضامن الباكستاني مع كشمير

تحيي باكستان يوم التضامن مع كشمير في 5 فبراير/شباط من كل عام، ويبدي شعب باكستان في هذا الحدث السنوي دعمه لسكان مناطق جامو وكشمير الشمالية التي تسيطر عليها الهند منذ التقسيم عام 1947.

logo

كشمير شريف وقدس آباد

الفرق أن سلالة الدوغرا الهندوسية كانت من المنطقة وتسلطت على رقاب أغلبية مسلمة ساحقة، والصهاينة شذاذ آفاق استحلوا الأرض وهجروا شعبها ونكلوا به

خوفا من الاحتجاجات.. الشرطة الهندية ترفض تسليم جثث 3 شبان كشميريين أطلقت عليهم النار

نظمت عائلات 3 شبان وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل أبنائها على أيدي قوات الأمن الهندية في مدينة سرنغار عاصمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، في حين ترفض السلطات تسليم الجثامين خوفا من الاحتجاجات.

المزيد من أخبار

بتهم الاحتيال على الولايات المتحدة.. مكتب التحقيقات الفدرالي يطالب بالقبض على 15 مواطنا روسيا بينهم مؤسس فاغنر

مكتب التحقيقات الفدرالي طلب ممن يعرفون أي معلومات عن المطلوبين الإبلاغ عنهم (رويترز)

تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على خطف أو قتل خاشقجي

تقرير الاستخبارات الأميركية حدد 21 فردا متورطا في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي (الأناضول)

مواجهات مع الشرطة لليوم الخامس.. 3 قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية جنوب العراق

مواجهات الناصرية العراقية تتواصل لليوم الخامس (الجزيرة)

هيئة بريطانية: انفجار في سفينة بخليج عُمان

سفينة شحن بضائع (الأناضول)
الأكثر قراءة

تنديد إيراني وتعاون عراقي.. روسيا: أميركا لم تخطرنا بغاراتها في سوريا إلا قبل دقائق

(الجزيرة)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)

“الاختفاء في فندق سيسيل”.. وثائقي يكشف تفاصيل أحد أشهر جرائم القتل بأميركا

شهدت جدران فندق "سيسيل" على سلسلة من الأحداث المروعة (نتفليكس)

كيف تعالج الصداع بدون أدوية؟