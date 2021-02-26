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صدامات دامية مع الشرطة.. 3 قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية جنوب العراق

تتواصل المظاهرات لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ

مواجهات الناصرية العراقية تتواصل لليوم الخامس (الجزيرة)
مواجهات الناصرية العراقية تتواصل لليوم الخامس (الجزيرة)
26/2/2021

قال مراسل الجزيرة في الناصرية بالعراق -نقلا عن مصادر طبي- إن 3 متظاهرين قتلوا وأكثر من 90 شخصا أصيبوا، اليوم الجمعة، برصاص قوات الأمن وسط الناصرية جنوب البلاد.

وأفادت مصادر محلية في محافظة ذي قار أن الإصابات كانت نتيجة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، تخللها رشق بالحجارة.

وتتواصل المظاهرات لليوم الخامس على التوالي في الناصرية مركز محافظة ذي قار، للمطالبة بإقالة المحافظ على خلفية "تردي مستوى الخدمات والفساد المستشري في المحافظة".

المتظاهرون حاولوا التوجه إلى مبنى الحكومة المحلية بالناصرية (الجزيرة)

وسبق للمحتجين أن أغلقوا اليوم جسر النصر أحد أبرز جسور المدينة، إثر مصادمات مع قوات الأمن بعد محاولة المتظاهرين التوجه إلى مبنى الحكومة المحلية وسط الناصرية.

وقد شهدت الناصرية أمس أعمال عنف رافقت الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ، أسفرت عن مقتل متظاهر واحد، وإصابة العشرات، بينهم عناصر أمن.

المصدر : الجزيرة

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