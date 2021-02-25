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أخبار|فلبين

لوفيغارو: مواجهة كورونا تجبر الفلبين على طرح سياسة الممرضات مقابل اللقاح

اتحاد الممرضين والممرضات الفلبينيين يقول إنه يشعر بالاشمئزاز من تعامل الحكومة مع العاملين الصحيين على أنهم سلع أو صادرات.

الممرضات الفيليبينيات يعملن في كثير من البلدان بالعالم (الألمانية)
الممرضات الفيليبينيات يعملن في كثير من البلدان بالعالم (الألمانية)
25/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202108:31 AM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية إن حكومة الفلبين قدمت عرضا للتبادل التجاري مع الدول الغربية كالمملكة المتحدة وألمانيا، ترسل بموجبه العديد من الممرضات الفلبينيات إلى تلك الدول مقابل كمية من لقاحات كوفيد-19 الذي تعاني منه البلاد بشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الممرضات الفليبينيات جيدات التدريب ويعمل الكثير منهن في الخارج، حتى إن حكومة مانيلا حددت عدد المهنيين الصحيين المسموح لهم بمغادرة البلاد بنحو 5 آلاف شخص في السنة، وذلك للحد من هذا النزوح الجماعي.

وقالت مديرة مكتب الشؤون الدولية في وزارة العمل أليس فيسبيراس إن الفلبين مستعدة لرفع الحد الأقصى مقابل اللقاحات، وذلك في وقت قدمت فيه المملكة المتحدة وعدا بإشراك البلدان الفقيرة في الجرعات المتبقية لديها بعد انتهاء حملة التطعيم.

وتحتاج الفلبين إلى 148 مليون جرعة لتحصين ثلثي السكان، أي نحو 70 مليون بالغ، وقد ردت لندن برفض العرض، مع أن دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا تعاني من نقص حاد في الموظفين رغم وصول 30 ألف ممرض من الفلبين في السنوات الأخيرة لتعويض انخفاض عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

أما ألمانيا -كما تقول الصحيفة- فلم ترد على هذا العرض حتى الآن، ومن المتوقع وصول أولى شحنات الأمصال الصينية إلى الفلبين هذا الأسبوع دون مقابل من الممرضات.

وفي هذا السياق، قال اتحاد الممرضين والممرضات الفلبينيين إنه "يشعر بالاشمئزاز من تعامل الحكومة مع العاملين الصحيين على أنهم سلع أو صادرات".

المصدر : لوفيغارو

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