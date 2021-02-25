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توقيف 4 أشخاص في كندا وأستراليا لمحاولتهم ابتزاز نائب عراقي

التوقيفات جرت في مدينتي سيدني الأسترالية وإدمونتون الكندية في إطار تحقيق تمّ بالتنسيق بين قوات الأمن في البلدين

الشرطة الأسترالية اعتقلت شابين الأربعاء على صلة بقضية ترهيب النائب العراقي (الأناضول)
الشرطة الأسترالية اعتقلت شابين الأربعاء على صلة بقضية ترهيب النائب العراقي (الأناضول)
25/2/2021

أوقفت السلطات الكندية والأسترالية الأربعاء 4 أشخاص -منهم اثنان يقيمان في كندا، والآخران في أستراليا- للاشتباه في محاولتهم ابتزاز نائب عراقي يحمل أيضًا الجنسية الأسترالية، وتنفيذهم حملة ترهيب استمرّت أكثر من عام.

وجرت التوقيفات في مدينتي سيدني الأسترالية وإدمونتون الكندية، في إطار تحقيق تمّ بالتنسيق بين قوات الأمن في كلا البلدين في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت منزلًا في سيدني، ومحاولة ابتزاز تمّت عبر الإنترنت انطلاقًا من كندا.

وقالت الشرطة الأسترالية إن هذه الجرائم استهدفت عائلة "مسؤول سياسي عراقي كبير"، ولم تسمّه، مكتفية بالإشارة إلى أنه يحمل الجنسيتين الأسترالية والعراقية، و"يقيم أغلب الوقت في العراق".

وسائل إعلام أسترالية تقول إن النائب العراقي أحمد الأسدي هو الذي تعرض لحملة الترهيب (وكالات)

ووفقًا لوسائل إعلام أسترالية، فإن هذا السياسي هو النائب في البرلمان العراقي والقيادي في هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي.

ووفقًا للسلطات الأسترالية فقد بدأت سلسلة الهجمات في ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما اقتحم مسلّحون منزلًا في سيدني، واعتدوا على فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وسرقوا أموالًا. وبعد بضعة أشهر، أُطلقت أعيرة نارية على المنزل الذي كان بداخله يومها شخصان بالغان و3 أطفال.

في وقت سابق هذا الشهر، تم إحراق الشرفة الأمامية للمنزل في الليل، وتركت رسالة تهديد في الخارج.

وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إنه "خلال هذا الوقت، تلقّت العائلة طلبات عديدة للحصول على أموال وتهديدات لسلامتها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق رسائل جرى توصيلها إلى المنزل".

من جهتها، قالت الشرطة الكندية إن التحقيقات أظهرت أن مصدر محاولات الابتزاز يعود إلى عنوان في ألبرتا.

وأوضحت شرطة إدمونتون أنها اعتقلت رجلاً يدعى غازي شنتة (33 عاما) وامرأة تدعى ديانا قادري (32 عاما) ووجهت إليهما رسميا تهم الابتزاز والتآمر لارتكاب ابتزاز.

وفي أستراليا اعتقلت قوات الأمن الأربعاء شابين يبلغان من العمر 22 و24 عاما.

المصدر : الفرنسية

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