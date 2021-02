فوجئ العالم بصور ومشاهد غير مألوفة تُبث من ولاية تكساس جراء العاصفة الثلجية غير الاعتيادية، والتي كشفت عن تدهور كبير في البنية التحتية في إحدى أكبر وأغنى الولايات الأميركية، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي قرابة 60 ألف دولار، وهي ثاني أكبر الولايات مساحة، وتقع وسط النصف الجنوبي للبلاد، ويبلغ عدد سكانها 30 مليونا.

وقد أصبحت عبارة "فضيحة تكساس" عنوانا لما شهدته الولاية خلال أيام قليلة من أحداث غير مسبوقة، في ظل تحقيقات تجري على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولاية ومقاطعاتها، من أجل البحث عن الأسباب التي أدت لهذه الفضيحة في ولاية عرفت بأنها "عاصمة الطاقة العالمية".

انقطعت الكهرباء عن الملايين من سكان تكساس، ولم تتوافر لهم في الوقت ذاته مياه نظيفة للشرب، وتوفي العشرات ولجأ المئات للبحث عن الدفء بالمستشفيات أو الفنادق، كما تشرد الآلاف.

تصنف تكساس ضمن الولايات الدافئة طيلة أشهر الشتاء، ويبلغ متوسط درجات الحرارة في فبراير/شباط الحالي ما بين 9 و11 درجة مئوية، لكن انخفضت درجة الحرارة مع تعرض الولاية لعاصفة شتوية ثلجية، ووصلت لما دون الصفر (ناقص 15 درجة) في بعض المناطق، وصاحب ذلك سقوط كميات كبيرة من الثلوج، وتجمدت المياه داخل الأنابيب، وانقطعت الكهرباء عن الملايين، وقال الخبراء إن هذه العاصفة هي إحدى أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة هذا العام.

يقول للجزيرة نت هشام عبد العزيز، وهو مدرس مصري أميركي يقطن بضواحي مدينة هيوستن التابعة للولاية "ما حدث فاق كل ما تخيلناه، كنا نعرف مسبقا أن هناك عاصفة وانخفاضا في درجات الحرارة، لكن لم يتخيل أحد هذا المستوى، نحن نعيش في تكساس، ولا نعيش في مينيسوتا".

وتسببت الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي بصورة كاملة في بعض مناطق تكساس، وتسببت عدة عوامل بهذا الأمر، ونتج عنها عدم تلبية احتياجات الملايين من المستهلكين، والذين سارعوا إلى تدفئة منازلهم التي لم تكن مستعدة مثل منازل الشماليين، لمواجهة العواصف الثلجية القوية.

ففي العادة تشهد تكساس ذروة استخدام الطاقة أشهر الصيف، وتعتمد شبكة الولاية الكهربائية بشكل كبير على الغاز الطبيعي، والذي يصبح من الصعب الحصول عليه خلال فصل الشتاء.

وتسببت العاصفة الثلجية في انخفاض إنتاج كل مصادر الطاقة المتوافرة، ووصلت إلى حد التوقف في بعض المصادر، ولم يكن هناك استثناء سواء كان الغاز الطبيعي، أو الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة مثل الرياح.

يُضاف إلى ذلك أن تكساس هي الولاية الوحيدة بين الولايات الخمسين، التي تدير شبكة الكهرباء الخاصة بها، وهذا يعني أنها لا تخضع للوائح الفدرالية التي ربما أجبرت على الاستعداد لظروف قاسية بمثل هذه الحالة.

وتفاوت انقطاع الكهرباء من منطقة لأخرى في الولاية، ولكنه بلغ في المتوسط 3 أيام، ولجأ السكان إلى ارتداء عدة طبقات من الملابس، وتناول الملايين أطعمة لا تحتاج إلى الطهي على مواقد. وسجلت مقاطعة هاريس، حيث تقع هيوستن، أكثر من 300 حالة تسمم بأول أكسيد الكربون بسبب محاولة البعض تدفئة منازلهم عن طريق إدخال الشوايات والمولدات الكهربائية، واستخدامهما في منازلهم.

ولم تقتصر فضيحة تكساس على قطاع الطاقة، فقد تجمدت المياه داخل أنابيب وشبكات توصيلها للمنازل، وحذرت السلطات المحلية من احتمال تلوث المياه حال توافرها، وصدرت توجيهات بضرورة غلي المياه قبل استعمالها، أو استخدام المياه المعلبة عند توفرها.

وعاد المواطن عبد العزيز ليقول إنه استطاع الذهاب مبكرا وشراء عدة صناديق من المياه المعلبة والأطعمة من متجر شهير قبل أن يغلق أبوابه.

وحاول حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت إلقاء اللوم فيما يحدث لولايته على الديمقراطيين عن طريق مهاجمة مبادرات استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بدلا من أن يعترف بسوء البنية التحتية وعدم استعدادها لمثل هذا السيناريو.

وكتب عضو مجلس النواب جيمس تالاريكو في تغريدة على تويتر "الولاية التي تفخر بإنتاج الطاقة تركت الملايين من مواطنيها يتجمدون في الظلام. هذه جريمة". وأضاف "كنت دون كهرباء لمدة 30 ساعة، هذه ليست كارثة طبيعية، بل سنوات من نقص الاستثمار، وإلغاء القيود التنظيمية، والإهمال".

A state that prides itself on energy production left millions of its citizens to freeze in the dark.

It’s not just incompetent; it’s criminal.

The Texas Legislature must hold hearings, demand answers, and ensure this never happens again. #txlege

— James Talarico (@jamestalarico) February 16, 2021