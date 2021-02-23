لقّب بعرّاب الذهب الأسود في السعودية لدوره في تطوير صناعة النفط في المملكة، واختطف عام 1975 مع وزراء نفط آخرين من قبل مجموعة كارلوس.

توفي وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 90 عاما.

ويلقّب يماني بعرّاب الذهب الأسود في السعودية، وذلك لدوره في تطوير صناعة النفط في المملكة، إذ شغل الراحل على مدى ربع قرن تقريبا منصب وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية بين عام 1962 و1986.

وفي أثناء هذه الفترة كان يماني شاهدا على قرار حظر النفط على الولايات المتحدة والدول المؤيدة لإسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

كما أن الراحل كان أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وقد أسهم في تطوير عدد من قوانين المنظمة.

وعام 1975 اختطفت مجموعة كارلوس، الملقب بالثعلب، يماني مع وزراء نفط آخرين، في أثناء اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.