ليست طرفة.. شاهد: ضابط بيلاروسي ينقل "شحنة طاقة" من رئيس البلاد بالمصافحة

بثّت مواقع إلكترونية رسمية في بيلاروسيا أمس فيديو لضابط رفيع المستوى في جيش البلاد، وهو يخاطب عددا من الجنود قائلا إنه كان له الشرف بأن حضر مؤتمرا ترأسّه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي، وإنه حصل من الرئيس على "شحنة طاقة"، فقرر نقل هذه الشحنة إلى الجنود الحاضرين عن طريق المصافحة.

عن جد مو مزح!؟،؛ هذا الضابط يقول بما معناه أنه خلال الاجتماع البيلاروسي العام كان له الشرف أن يحصل من القائد الأعلى الرئيس لوكاشينكو على؟؟ على ماذا؟؟ شحنة طاقة وحسم.. نعم… وقرر هذا الضابط أن ينقل هذه الشحنة إلى أفراد القوات المسلحة. والخلود لرسالتهم.. pic.twitter.com/uxa2nGBqqz — Zawar Shawajزاور شوج (@ZawarShawaj) February 22, 2021

والملاحظ في الفيديو أن الضابط والجنود الحاضرين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة.

وجاء هذا الفيديو بمناسبة الاحتفال في بيلاروسيا بذكرى يوم تأسيس الجيش السوفياتي، الذي يوافق 23 فبراير/شباط من كل عام.

يشار إلى أن الرئيس لوكاشينكو يحكم البلاد منذ عام 1994، وقد واجه بالقوة منذ العام الماضي حركة احتجاج شعبي غير مسبوق رفضت التزوير الواسع الذي شاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، وفاز فيها لوكاشينكو، المدعوم من موسكو، بولاية سادسة بأغلبية ساحقة بلغت 80%.