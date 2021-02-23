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ليست طرفة.. شاهد: ضابط بيلاروسي ينقل "شحنة طاقة" من رئيس البلاد بالمصافحة

الرئيس البيلاروسي يخاطب أنصاره في تجمع بالعاصمة مينسك العام الماضي (الأوروبية)
الرئيس البيلاروسي يخاطب أنصاره في تجمع بالعاصمة مينسك العام الماضي (الأوروبية)
23/2/2021

بثّت مواقع إلكترونية رسمية في بيلاروسيا أمس فيديو لضابط رفيع المستوى في جيش البلاد، وهو يخاطب عددا من الجنود قائلا إنه كان له الشرف بأن حضر مؤتمرا ترأسّه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي، وإنه حصل من الرئيس على "شحنة طاقة"، فقرر نقل هذه الشحنة إلى الجنود الحاضرين عن طريق المصافحة.

والملاحظ في الفيديو أن الضابط والجنود الحاضرين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة.

وجاء هذا الفيديو بمناسبة الاحتفال في بيلاروسيا بذكرى يوم تأسيس الجيش السوفياتي، الذي يوافق 23 فبراير/شباط من كل عام.

يشار إلى أن الرئيس لوكاشينكو يحكم البلاد منذ عام 1994، وقد واجه بالقوة منذ العام الماضي حركة احتجاج شعبي غير مسبوق رفضت التزوير الواسع الذي شاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، وفاز فيها لوكاشينكو، المدعوم من موسكو، بولاية سادسة بأغلبية ساحقة بلغت 80%.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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