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بينهم أطفال من أسرة واحدة.. مصرع 12 في غرق مركب بالإسكندرية

كانوا في نزهة ترفيهية في بحيرة مريوط.

أحد الصيادين في بحيرة مريوط بالإسكندرية (رويترز)
أحد الصيادين في بحيرة مريوط بالإسكندرية (رويترز)
23/2/2021

قالت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن حادث غرق مركب في بحيرة بالإسكندرية أمس أودى بحياة 12 راكبا، في حين يستمر البحث عن 7 مفقودين.

ونقلت صحيفة "الدستور" عن قائد فريق الغواصين المتطوعين إيهاب المالحي قوله إن "المركب المنكوب كان يقلّ 19 شخصا بينهم أطفال من أسرة واحدة، كانوا في نزهة ترفيهية ببحيرة مريوط في مدينة الإسكندرية الاثنين".

وأضاف المالحي "تم انتشال 12 غريقا من البحيرة، والبحث مستمر عن 7 مفقودين"، لافتا إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ، دون توضيح سبب غرق المركب.

وكانت حصيلة سابقة للضحايا أوردتها وسائل إعلام محلية أشارت إلى مصرع 7 وفقدان 12، في حين نقلت صحيفة الوطن عن محافظ الإسكندرية -اللواء محمد الشريف- قوله إن المعاينة المبدئية للحادث أظهرت أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة وأنهم كانوا في رحلة ترفيهية في البحيرة.

وأضاف الشريف أنّ "4 وحدات إنقاذ وُجّهت لانتشال الغرقى والمصابين، وخُصصت 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، فضلًا عن توفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث".

وأصدر غواصون نداء استغاثة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه بسرعة التوجه إلى موقع الحادث بهدف مساعدة الجهات المعنية في إنقاذ ضحايا المركب الغارق.

وسيطرت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مشاركين صورًا لطفلين رضيعين من أسرة واحدة كانوا ضمن الضحايا، لينعيهم رواد المنصات وسط دعوات لعائلتهم بالصبر.

المصدر : وكالات + وكالة سند

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