البث الحي
أخبار|فلسطين

عقب مطالبة السلطة بإطلاقهم.. حماس تنفي وجود معتقلين سياسيين في سجون غزة

أشتية أكد احترام السلطة للحريات العامة (رويترز)
أشتية أكد احترام السلطة للحريات العامة (رويترز)
22/2/2021

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تسيطر على قطاع غزة- وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وذلك عقب ساعات من مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا في القطاع.

وقالت وزارة الداخلية -التي تديرها حماس في غزة- إن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

واستدركت قائلة إنها تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة.

وكان أشتية قد ذكر -خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله- أن عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة يبلغ أكثر من 80 معتقلا، وطالب حماس بالإفراج عنهم.

وشدد على أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية "أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".

وقال رئيس الوزراء "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية" مضيفا "الحكومة تسخّر كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية".

وقد أصدر الرئيس محمود عباس السبت مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة تضمن الدعوة إلى "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين".

جاء هذا المرسوم في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون، يوم 22 مايو/أيار القادم، لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات، وهي التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

شاهد.. لحظة إصابة السفير الإيطالي قبل مقتله في الكونغو الديمقراطية

السفير الإيطالي كان في جولة ميدانية ضمن مهمة أممية عند تعرضه لهجوم مسلح (مواقع التواصل)

النووي الإيراني.. دعوة أوروبية لرفع العقوبات وواشنطن تربط ذلك بالمفاوضات وخامنئي: لن نذعن للضغوط

مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث بمؤتمر صحفي اليوم في بروكسيل (الأناضول)

يسعى إلى”ابتزاز” إدارة بايدن.. نتنياهو يبحث مع مساعديه عودة واشنطن المحتملة للاتفاق النووي ومنع تمركز إيران في سوريا

نتنياهو خلال اجتماع سابق مع غانتس وأشكنازي (وكالة الأنباء الأوروبية)

احتفاء بالذكرى الثانية لفتحه.. المقدسيون يتداعون للاحتشاد في مصلى باب الرحمة بالأقصى

مصلى باب الرحمة يوم إعادة فتحه قبل عامين (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا

تجاوزنا مرحلة كورونا بأقل الخسائر.. أردوغان: لا ندين لصندق النقد الدولي بفلس واحد واحتياطات المركزي تفوق 95 مليار دولار

أردوغان يتحدث بمؤتمر في إزمير لحزب العدالة والتنمية الحاكم (الأناضول)

إزالة الثلوج وتوفير الطاقة.. هكذا تعمل أسطح تسلا الشمسية خلال الشتاء

يوم وافق صدام حسين على تدمير صواريخ الصمود 2.. أميركا تصر على الغزو

العراق دمّر صواريخ الصمود بإشراف فرق التفتيش الدولية عام 2003 (غيتي)