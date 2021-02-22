إيطاليا تؤكد مقتل سفيرها في الكونغو الديمقراطية بهجوم مسلح

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأحد مقتل لوكا أتانازيو سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية متأثرا بجراحه، وذلك عقب هجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة قرب منطقة غوما شرق هذا البلد الأفريقي.

وذكرت وكالة رويترز أن السفير وعنصرا من الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب منطقة غوما والتي تعرف العديد من الاضطرابات.

L'ambassadeur d'Italie en #RDC, Luca Attanasio, est décédé des suites de ses blessures après l'attaque, selon plusieurs sources diplomatiques et des autorités locales. pic.twitter.com/oz4T15IBPA — Thierry Mfundu (@TMfundu) February 22, 2021

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن متحدث باسم الجيش الكونغولي، أن شخصين آخرين قتلا بالهجوم دون تحديد هويتهما، وبث صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو صورا تظهر لحظة إصابة السفير الإيطالي.