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العقوبات على موسكو في صلبها.. مشاورات أميركية أوروبية تبحث ملفات الصين وميانمار ونووي إيران

المسؤولون الأوروبيون سيحددون العقوبات الجديدة على روسيا والأشخاص والكيانات المستهدفة (الأناضول)
المسؤولون الأوروبيون سيحددون العقوبات الجديدة على روسيا والأشخاص والكيانات المستهدفة (الأناضول)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202106:36 PM (مكة المكرمة)

يعقد وزراء خارجية الدول الأوروبية الاثنين مشاورات في بروكسل بشأن الإستراتيجية تجاه روسيا، في حين سيفعّل الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى نظامه العالمي للعقوبات في مجال حقوق الإنسان ضد الكرملين، وفق ما أفادت به دول عدة.

وسينضم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مشاوراتهم، في اتصال عبر الفيديو.

وسيرد وزراء خارجية الدول الأوروبية على رفض موسكو بشكل قاطع مطالباتهم بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، والإهانة التي تعرض لها موفدهم مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد جوزيب بوريل خلال زيارته إلى موسكو مطلع الشهر الحالي.

كما ستطرح في هذا الاجتماع ملفات عدة، من بينها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والرد على الانقلاب العسكري في ميانمار، وتعزيز الصين قبضتها على هونغ كونغ، وفق ما أفاد به مصدر أوروبي.

ومن المقرر أن يفرض الأوروبيون عقوبات على ميانمار، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي السبت على متظاهرين في ماندالاي (وسط البلاد)، مما تسبب في مقتل شخصين.

مشاركة بلينكن في الاجتماع تعد تعبيرا عن الرغبة في إحياء العلاقات الأميركية مع أوروبا (رويترز)

مؤشر إيجابي

ورأى دبلوماسيون أوروبيون أن موافقة وزير الخارجية الأميركي على المشاركة في هذا الاجتماع فور تثبيت تعيينه "مؤشر" مهمّ وتعبير عن رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء العلاقات مع الأوروبيين.

وستكون العلاقة الصعبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صلب النقاشات بين 27 دولة الأعضاء وبلينكن.

وقال دبلوماسي أوروبي "موسكو لن تتحاور مع الاتحاد الأوروبي، إنما فقط مع بعض الدول الأعضاء فيه، ويجب أن نتصدى لهذه الإستراتيجية، وأن نبقى موحدين".

وسيتخذ الوزراء الاثنين قرارا بشأن التحضير لعقوبات جديدة، وتحديد الأشخاص والكيانات المستهدفة. وأكد دبلوماسيون عديدون أن "اتفاقا سياسيا أمر مكتسب". وقال أحدهم إنه سيتمّ تبني العقوبات في القمة الأوروبية المرتقبة في 25 و26 مارس/آذار المقبل.

وأعلن مسؤول أوروبي أن الأوروبيين سيفعّلون للمرة الأولى نظامهم العالمي الجديد للعقوبات في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : الفرنسية

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