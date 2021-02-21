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أكد أن تحالفهما إستراتيجي.. أردوغان: مصالحنا المشتركة مع أميركا تفوق الخلافات

قال إن العلاقات التركية الأميركية "تعرضت لاختبار خطير" في الآونة الأخيرة

أردوغان خلال تظاهرة سابقة في واشنطن (الأناضول)
أردوغان خلال تظاهرة سابقة في واشنطن (الأناضول)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202105:10 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية تفوق الخلافات، وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس "رابح رابح"، وبمنظور طويل الأمد.

وفي رسالة مرئية بعثها أردوغان إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة إطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأميركية "تاسك" (TASC)، أضاف أردوغان أن هناك علاقة تحالف إستراتيجي قوية وشاملة تقوم على المصالح المتبادلة بين البلدين.

وأوضح الرئيس التركي أن الشراكة بين البلدين نجحت في تجاوز جميع أشكال التحديات رغم حدوث اختلافات رأي في العلاقات بين الحين والآخر.

وشهدت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترا في عدة قضايا، إذ فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400)، بينما تعارض تركيا بشدة الدعم الأميركي للأكراد في شمال سوريا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي "ستستمر تركيا في تنفيذ ما عليها بأسلوب جدير بمستوى التحالف والشراكة الإستراتيجية بين البلدين"، مضيفا أن العلاقات التركية الأميركية "تعرضت لاختبار خطير" في الآونة الأخيرة.

يحتاج إلى حل

وفي مكالمة هاتفية الشهر الجاري -كانت أول اتصال رسمي بين البلدين منذ تقلد جو بايدن منصب الرئاسة- قال مستشار أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم قالن لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الخلاف حول منظومة "إس-400" يحتاج إلى حل.

بدوره، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن مسألة منظومة "إس-400" وملفات أخرى في أول اتصال بينهما.

وقد تعاقدت تركيا مع شركة "أرنولد أند بورتر" القانونية في واشنطن بهدف الضغط لإعادتها إلى برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية "إف-35" (F-35) الذي استبعدتها واشنطن منه بسبب صفقة "إس-400".

يذكر أن قناة "تاسك" بدأت البث التجريبي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من الولايات المتحدة بهدف تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع التركي في البلاد.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن القناة التي ستبث على مدار 24 ساعة، ستقدم مساهمات كبيرة أيضا للمجتمع التركي الأميركي، مؤكدا أن مشروع القناة لقي إعجابا كبيرا خلال فترة قصيرة.

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