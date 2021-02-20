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قتلى من عناصر تنظيم الدولة بغارات روسية في البادية السورية

قصف روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (الجزيرة-أرشيف)
قصف روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (الجزيرة-أرشيف)
20/2/2021

قتل 21 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية اليوم السبت ضد مواقعهم في البادية السورية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري بأن الطائرات الروسية شنّت 130 ضربة جوية على الأقل خلال 24 ساعة الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور؛ مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا -على الأقل- من التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.

وجاءت الغارات ردا على هجمات شنها تنظيم الدولة الجمعة، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر من المسلحين الموالين لقوات النظام.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته قبل نحو عامين وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم الدولة إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص في الوسط ودير الزور شرقا عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ووثق المرصد منذ مارس/آذار 2019 مقتل أكثر من 1300 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاعن أكثر من 750 عنصرا من الحركات المسلحة جراء الهجمات والمعارك في البادية.

وفي السياق، قدرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة ومجموعات مسلحة أخرى في تقرير الشهر الحالي أن لدى التنظيم نحو 10 آلاف مقاتل ناشطين في سوريا والعراق.

المصدر : الفرنسية

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