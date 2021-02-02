محاكمة ترامب.. فريق دفاع جديد متمرس يؤذن بمعركة قانونية شرسة

يعتبر المحاميان، اللذان عينهما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، خبيرين في القضايا الجنائية ومتمرسين في التعامل مع الإعلام؛ مما يعِد بجلسات مليئة بالإثارة ستسلط عليها عدسات الإعلام.

وبعد يوم من تخليه عن فريقه القانوني الأصلي؛ جراء ما قالت وسائل إعلام إنه خلاف متعلق بإستراتيجيته، كلف ترامب أول أمس، الأحد، المحاميين ديفيد شون وبروس كاستر لتمثيله خلال محاكمته.

ويتعين عليهما خلال أسبوع وضع إستراتيجية تضمن حصول الرئيس السابق على الدعم الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين؛ لتجنب الإدانة للمرة الثانية في غضون عام.

من المفترض أن يكون الأمر سهلا؛ إذ تحتاج الإدانة إلى غالبية من ثلثي أعضاء المجلس، الذي يضم 100 مقعد، وبالفعل، أشار 45 من 50 جمهوريا إلى اعتقادهم بأن محاكمة ترامب أمام المجلس بعد أن غادر السلطة غير دستورية.

لكن وفق تقارير إعلامية، فإن ترامب مصر على طرح قضية أن فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات كان نتيجة تزوير النتائج، خلال الجلسة ذاتها، مع أنه لم يقدم أدلة كافية لإثبات صحة هذا الاتهام.

ومن شأن مناقشة هذه القضية أن يوقف ما تبقى من الدعم الجمهوري الهش أساسا لترامب، وذكرت تقارير أن ذلك ساهم في الخلاف بينه وبين فريق الدفاع السابق عنه.

مسألة دستورية

وقال كاستر، في بيان صدر عن ترامب للإعلان عن الفريق الجديد، إن "قوة دستورنا على وشك الخضوع لاختبار غير مسبوق في تاريخنا"، بينما أكد شون خلال مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" (Fox News) أن جلسة الإدانة "تمزق البلاد في وقت لا نحتاج لشيء كهذا".

وسيواجه المحاميان فريق الادعاء المكون من ديمقراطيين في مجلس النواب، الذي يوجه لترامب تهمة "التحريض على التمرد".

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالتحريض على الهجوم، الذي وقع في 6 يناير/كانون الثاني على الكابيتول، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينما عطل لعدة ساعات جلسة للكونغرس لإقرار فوز بايدن في الانتخابات.

ولدى المحاميان خبرة قضائية واسعة، فشون محامي مرافعات من أتلانتا، جورجيا، لديه سجل في تولي قضايا وموكلين مثيرين للجدل. على سبيل المثال، ساهم في إدانة مستشار ترامب السياسي، روجر ستون، قبل أن يصدر الرئيس السابق عفوا عنه.

محامي جريمة منظمة

وقال شون لصحيفة "أتلانتا تايمز اليهودية" (Atlanta Jewish Times) في مقابلة العام الماضي "مثّلت أعضاء عصابات مشهورين على اختلاف أشكالهم"، مشيرا إلى شخصيات أدت دورا في الجريمة المنظمة من روسيا وإسرائيل وإيطاليا.

وأما كاستر (59 عاما)، فقضى معظم مسيرته المهنية في دوائر القضاء مدعيا في بنسلفانيا، وانتقل من مدع على مستوى المقاطعات، ليصبح النائب العام للولاية.

وتعرض لانتقادات لرفضه في 2005 ملاحقة الممثل الشهير، بيل كوسبي، قضائيا بتهمة الاغتصاب، مشيرا إلى أن الأدلة ضده ضعيفة للغاية، ولا يمكن محاكمته على أساسها، وتبادل دعاوى قضائية بالتشهير مع ضحية كوسبي المفترضة أندريا كونستاند؛ لكن القضية تحركت في عهد خليفة كاستر، لتتم إدانة كوسبي في 2018.

وبعد تخلي محامي ترامب الخمسة الأصليون عن الدفاع عنه، السبت، كانت هناك حاجة ملحة لتشكيل فريق جديد؛ إذ يتعين على الرئيس السابق أن يقدم، الثلاثاء، ردا رسميا على أمر الاستدعاء للحضور إلى الجلسة.

وسيتعين على فريقه في 8 فبراير/شباط تقديم مذكرة تمهيدية لإفساح المجال لبدء المرافعات، على الأرجح بعد يوم.

لكن أستاذ القانون لدى جامعة جورج واشنطن، جوناثان ترلي، أشار إلى أنه من شأن تبديل فريق الدفاع خلال وقت قريب جدا من موعد المحاكمة أن يؤدي إلى تأجيلها.