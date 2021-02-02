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كان يحلق وسط ظروف جوية مضطربة.. اختفاء طيار عراقي مع طائرته غرب اليونان وبدء أكبر عملية بحث عنه

زملاء الطيار العراقي المفقود انضموا إلى فريق يوناني متخصص للبحث عنه (مواقع التواصل)
زملاء الطيار العراقي المفقود انضموا إلى فريق يوناني متخصص للبحث عنه (مواقع التواصل)
2/2/2021-|آخر تحديث: 2/2/202105:14 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة النقل العراقية إن طيارا عراقيا فقد أول أمس الأحد أثناء التدريب على قيادة طائرة وسط ظروف جوية مضطربة غرب اليونان، وأكدت أن السلطات اليونانية بدأت أكبر عملية بحث للعثور عليه بواسطة فريق يقوده جنرال عسكري.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتصال بالطيار عمار إبراهيم فقد بعد إقلاعه من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان، مشيرة إلى أن زملاء الطيار المفقود الموجودين ضمن بعثة الطلبة العراقيين إلى أكاديمية إغناشيا للطيران (Egnatia Aviation) شكلوا فرق بحث انضمت بشكل رسمي إلى فرق الإنقاذ اليونانية.

وأكدت أن الحادث يحظى باهتمام كبير من قبلها وبتنسيق عالي المستوى مع السلطات اليونانية التي تنفذ أكبر عملية بحث من خلال فرقها الجوية والأرضية بقيادة جنرال عسكري وأكثر من 500 منتسب على مدار الساعة.

النقل : زملاء الطيار المفقود عمار ابراهيم ينضمون الى فرق الانقاذ اليونانية. في خطوة مهمة شكل زملاء الطيار المفقود عمار…

Posted by ‎وزارة النقل العراقية‎ on Monday, 1 February 2021

وقالت وسائل إعلام يونانية إن آخر اتصال مع الطائرة -وهي من نوع "دايموند دي في 20" (Diamond DV20) تابعة لأكاديمية إغناشيا للطيران اليونانية- كان في الساعة 12:28 على بعد 5 أميال شمال شرق المطار بعد دقائق على الإقلاع.

ويبلغ الطيار المفقود 32 عاما من العمر، وقد أكمل 40 ساعة من الطيران مع مدرب، ثم سمح له بالطيران بمفرده، حيث فقد الاتصال به بعد ساعة من انطلاقه بطائرة التدريب بمفرده.

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت في وقت سابق أنها تتابع عن كثب الأنباء بشأن فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب ومبتعث على نفقتها.

وتتابع السفارة العراقية في أثينا اتصالاتها مع الجهات اليونانية المختصة ومع الأكاديمية التي أشارت إلى أن سوء الأحوال الجوية في مناطق فقدان الاتصال بالطائرة ساهم في صعوبة عمليات البحث التي ما زالت جارية.

المصدر : الصحافة الأجنبية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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