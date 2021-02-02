البث الحي
أخبار|عراق

في حادثة نادرة.. قراصنة يسطون على سفينة داخل المياه الإقليمية العراقية بالخليج

سفينة تجارية تمر قرب أحد الموانئ العراقية (الجزيرة)
سفينة تجارية تمر قرب أحد الموانئ العراقية (الجزيرة)
2/2/2021-|آخر تحديث: 2/2/202105:54 PM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر حكومي عراقي اليوم الثلاثاء بأن سفينة تعرضت للسطو بالقرب من خور عبد الله في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، في وقت نفت شركة الموانئ تقارير إعلامية بشأن تعرض السفينة لعملية عسكرية.

وقال المصدر إن "مجموعة من القراصنة هاجمت الليلة الماضية إحدى السفن" التي لم تعرف الجهة التي تنتسب إليها، موضحا أن جميع أفراد كادرها الذين تعرضوا للسطو من العراقيين. وأضاف أن القراصنة سرقوا أموالا وهواتف الكادر الموجود، مضيفا أن السفينة غادرت.

من جهتها قالت عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي زهرة البجاري إن عملية السطو نفذها ستة مسلحين، يستقلون زورقا، ولاذوا بعدها بالفرار باتجاه البحر بعد سرقة مبلغ مادي، يقدر بحوالي 900 دولار.

وأضافت البجاري أن الحادث هو الثاني من نوعه في المنطقة ذاتها بعد حادثة اللغم البحري الذي وقعت مؤخرا، مشيرة إلى أن الأمر يبدو استهدافا للنفط الذي يعد المورد الأساسي للعراق.

وفي المقابل كشفت شركة الموانئ عن تفاصيل حادثة السطو على الساحبة البحرية داخل المياه الإقليمية، لكنها نفت تعرضها لعملية عسكرية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) "الساحبة البحرية دخلت المياه الاقليمية العراقية بصورة مخالفة من دون علم السلطات البحرية العراقية أو السلطات البحرية العسكرية العراقية" مبيناً أن "الساحبة تعرضت لعملية سطو كونها لم تعلم قواتنا بوجودها في هذا المكان".

وأضاف "القوات البحرية العراقية منتشرة في أغلب المياه الإقليمية، وقد حذرنا أكثر من مرة بضرورة إبلاغ كل قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية بوجودها لكي تتم حمايتها" لافتا إلى أن "ما حصل نتيجة المخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين".

وتابع الفرطوسي "القوى البحرية كانت موجودة قرب الساحبة عندما وصل نداء منها، وقامت بالتحري عن الحادث" عازيا ما حدث بأنه "عرضي يحدث في أغلب دول العالم" نافيا "ما ذكرته وسائل إعلام بشأن تعرض الساحبة لعملية عسكرية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

غرق سفينة تحمل نفطا عراقيا مهربا بالخليج

أعلن متحدث باسم القوات البحرية الأميركية أن جنديين أميركيين تابعين للقوات البحرية العاملة في الخليج وثلاثة من البحارة العراقيين فقدوا في حين عثر على عراقي آخر ميتا بعد أن غرقت سفينة تحمل نفطا عراقيا مهربا في مياه الخليج.

المزيد من أخبار

انقلاب ميانمار.. احتجاجات ودعوات للعصيان وواشنطن تهدد بمعاقبة الجنرالات ومجلس الأمن يفشل بالتوافق

سكان في مدينة يانغون يقرعون الأواني في إطار أول احتجاج مناهض للانقلاب العسكري (وكالة الأناضول)

لوموند: جيش ميانمار.. دولة داخل الدولة

استعراض عسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)

في مذكرة لمحاكمته بمجلس الشيوخ.. النواب الديمقراطيون يتهمون ترامب بالخيانة غير المسبوقة

نواب ديمقراطيون خلال تقديمهم قبل أسبوع لائحة اتهام بحق ترامب لمجلس الشيوخ (وكالة الأنباء الأوروبية)

كورونا.. إعطاء مئة مليون لقاح عالميا واختبارات تؤكد اقتراب الهند من مناعة القطيع وفرنسا قلقة من نسخة متحورة

الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بريطانيا تفتح باب الجنسية للملايين من سكان هونغ كونغ.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة البريطانية أن يستفيد من الإقامة الجديدة أكثر من 321 ألف شخص سنويا (غيتي)

بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)