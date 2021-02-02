النووي الإيراني.. طهران تركب مئات أجهزة الطرد ورئيس الموساد يزور واشنطن وأوروبا تبحث مع إدارة بايدن رفع العقوبات

نقلت رويترز (Reuters) عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، فيما تحاول إسرائيل ثني إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي.

ووفقا لما نقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أوشكت إيران أيضا على الانتهاء من تركيب مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المتطورة في مفاعل نطنز، وبدأت بمجموعة رابعة.

من جانبه، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن بلاده قامت بتركيب 348 جهازا جديدا للطرد للمركزي في منشأة نطنز، وإن هذه الأجهزة بدأت بالعمل فعليا، وتم حقنها بغاز اليورانيوم، كما تم البدء بتركيب أجهزة أخرى في منشأة فردو.

وأضاف آبادي أن قدرة أجهزة الطرد المركزي الجديدة تعادل 4 أضعاف قدرة أجهزة الجيل الأول.

كما كشف أن طهران أبلغت الوكالة الدولية بهذه الإجراءات، وبإمكانها التحقق منها.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن مسار العودة إلى الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة ليس معقدا، ويتطلب إرادة سياسية.

وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي أنه إذا نفذت واشنطن التزاماتها بالاتفاق النووي فستنفذ طهران التزاماتها في الوقت نفسه.

عودة متزامنة

بدوره، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تطبيق آلية لعودة متزامنة لبلاده والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المبرم العام 2015.

وقال ظريف لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية إنه من الممكن أن تكون هناك آلية، إما لعودة متزامنة للبلدين (إيران وأميركا) إلى الاتفاق النووي أو عبر تنسيق آخر يمكن القيام به.

وأوضح الوزير أن الاتفاق النووي أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.

وتضم اللجنة المشتركة إيران والدول الست الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية أنه "إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس أميركا"، معتبرا أن "الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي لا معنى لها".

رئيس الموساد يزور واشنطن

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعرض أمام إدارة الرئيس جو بايدن معلومات استخبارية، في محاولة لمنعها من العودة إلى الاتفاق النووي.

وسيعقد كوهين في الولايات المتحدة سلسلة لقاءات مع أركان إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن كوهين سيعرض على المسؤولين الأميركيين معلومات استخبارية حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والتمركز الإيراني في سوريا، وتمويل ما تصفها بأنشطة إرهابية في الشرق الأوسط.

وتخشى تل أبيب من أن تسارع واشنطن إلى رفع العقوبات عن طهران، ويساورها قلق شديد إزاء احتمال عودتها للعمل بموجب الاتفاق النووي بالصيغة التي كان قائما بها في عام 2015.

تصريح بلينكن

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق، لكنه ربط ذلك بعودة طهران.

بالمقابل، كانت إيران تصر على أن تعود واشنطن أولا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي مقابلة أمس الاثنين مع شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية، قال بلينكن إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على اتفاق أطول وأقوى وأشمل، مشيرا إلى أن إيران على بعد أسابيع قليلة من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق.

وعلى الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده ستنفذ التزاماتها النووية إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إرادة سياسية من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف ربيعي أن الموقف الإيراني واضح ولن يتغير، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من أنهت مشاركتها في الاتفاق، وانتهكت بنوده وقرار مجلس الأمن رقم 2232.

أوروبا تبحث مع واشنطن رفع العقوبات

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث مع الإدارة الأميركية الجديدة رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنهم على اتصال مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، من أجل إعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح وضمان عودة الولايات المتحدة إليه.

وقد أقر الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتمكن السنوات الأخيرة من حماية العلاقات التجارية المشروعة بين الشركات الأوروبية وإيران.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن الأخير خصص الكثير من الوقت العام الماضي لتطوير أداة لدعم التبادل التجاري مع إيران، لكن فعاليتها ظلت محدودة حتى الآن.

وقال إن الاتحاد يستكشف سبلا جديدة لضمان التدفق غير المنقطع للخدمات المالية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين الشرعيين.

كما أكد بوريل أن الاتفاق النووي مع إيران يعد أحد الإنجازات الرئيسية للدبلوماسية الأوروبية، لكن تطبيقه أصبح موضع تساؤل بسبب انسحاب واشنطن منه وفرض إدارة ترامب عقوبات على إيران.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني أبرم في النمسا بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيودا صارمة على برنامجها النووي، ويحصر طابعه بالمدني والسلمي.

في المقابل، تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق برفع كل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.