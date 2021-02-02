إيران تنجح بإطلاق صاروخ جديد حامل للأقمار الصناعية

أعلنت إيران أمس إجراء تجربة وصفتها بالناجحة على صاروخ حامل للأقمار الصناعية أطلقت عليه اسم "ذو الجناح".

وقال المتحدث باسم قسم الصناعات الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية إن مدى الصاروخ يبلغ 500 كيلومتر في الفضاء، وإنه قادر على حمل قمر صناعي يبلغ وزنه أكثر من 200 كيلوغرام.

وأضاف المتحدث للتلفزيون الحكومي أن "الاختبار ساعد إيران على تحقيق أقوى محرك صاروخي، ويمكن إطلاق الصاروخ باستخدام منصة إطلاق متنقلة".

و"ذو النجاح" هو أول صاروخ حامل للأقمار الصناعية في إيران يعمل بمزيج من الوقود الصلب والسائل. وذكر المتحدث أن الصاروخ لا يزال في مرحلة الأبحاث.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الصاروخ الناقل يتألف من "3 مراحل؛ مرحلتان باستخدام الوقود الصلب، ومرحلة واحدة للدفع بالوقود السائل".

IRAN launches satellite missile name zoljanah. First footage has been released of Iran’s solid fuel #Zoljanah​ Lenght: 25.5 m

Mass: 52,000 kg

1st and 2nd stage diameter: 1.5 m

3rd stage diameter: 1.25 m

Thrust of solid-fuel engines: 74,000 KgF pic.twitter.com/DEWatFfSeb — ivan (@ivan8848) February 1, 2021

مكان الإطلاق

وعرض التلفزيون الحكومي الإيراني لقطات أظهرت انطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية منبسطة، من دون أن يحدد مكان وزمان التجربة، وأشارت وكالة "مهر" للأنباء إلى أن التجربة تمت من محافظة سمنان (وسط البلاد)، التي تضم المركز الفضائي الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في أبريل/نيسان 2020 إنه وضع بنجاح أول قمر صناعي عسكري إيراني في مدار حول الأرض، بعد محاولات إطلاق فاشلة متكررة في الأشهر السابقة.

وتخشى الولايات المتحدة استخدام إيران التكنولوجيا الخاصة بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض، في إطلاق رؤوس حربية نووية، وهو ما تنفيه طهران مشددة على أن برامج الأقمار الصناعية من صميم حقوقها، وهي مخصصة لغايات مدنية وبحثية، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.