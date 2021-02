إيران تنجح بإطلاق صاروخ جديد حامل للأقمار الصناعية

أعلنت إيران أمس إجراء تجربة وصفتها بالناجحة على صاروخ حامل للأقمار الصناعية أطلقت عليه اسم "ذو الجناح".

وقال المتحدث باسم قسم الصناعات الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية إن مدى الصاروخ يبلغ 500 كيلومتر في الفضاء، وإنه قادر على حمل قمر صناعي يبلغ وزنه أكثر من 200 كيلوغرام.

وأضاف المتحدث للتلفزيون الحكومي أن "الاختبار ساعد إيران على تحقيق أقوى محرك صاروخي، ويمكن إطلاق الصاروخ باستخدام منصة إطلاق متنقلة".

و"ذو النجاح" هو أول صاروخ حامل للأقمار الصناعية في إيران يعمل بمزيج من الوقود الصلب والسائل. وذكر المتحدث أن الصاروخ لا يزال في مرحلة الأبحاث.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الصاروخ الناقل يتألف من "3 مراحل؛ مرحلتان باستخدام الوقود الصلب، ومرحلة واحدة للدفع بالوقود السائل".

IRAN launches satellite missile name zoljanah.

First footage has been released of Iran’s solid fuel #Zoljanah​

Lenght: 25.5 m

Mass: 52,000 kg

1st and 2nd stage diameter: 1.5 m

3rd stage diameter: 1.25 m

Thrust of solid-fuel engines: 74,000 KgF pic.twitter.com/DEWatFfSeb

— ivan (@ivan8848) February 1, 2021