أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص بسبب العاصفة الثلجية التي تجتاح عددا من المدن.

تشهد عدد من دول الشرق الأوسط موجة ثلجية نادرة مع بداية المنخفض الجوي في مناطق واسعة من المنطقة، مع تهاطل للأمطار، وأدت هذه الظروف المناخية إلى انقطاع بعض الطرق وتعطل الحياة اليومية، كما تفاقمت معاناة النازحين في سوريا واللاجئين في لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن الثلوج والفيضانات التي شهدتها مناطق شمالي وغربي سوريا، أدت إلى إلحاق أضرار بمخيمات النازحين، خاصة في ريف حلب الشمالي، وما زال آلاف النازحين يعانون من تداعيات المنخفض الجوي السابق، حيث فقد الكثير منهم خيامهم نتيجة الهطل الغزير للأمطار والفيضانات.

وقد غطت الثلوج أجزاء من سوريا من ضمنها العاصمة دمشق، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور وتأجيل الاختبارات في بعض الجامعات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سُمْكَ الثلوج بلغ 15 سنتيمترا في جبال محافظة السويداء. وقد أغلقت الطرق في بعض المحافظات، ففي محافظة حماة وسط البلاد استخدمت الجرافات لفتح الطرق التي غطتها الثلوج، في حين انزلقت المركبات على الجليد، وهو ما تسبب في مزيد من اضطراب حركة المرور.

الثلوج تتساقط على بعض مناطق العاصمة السورية أمس الأربعاء (الأوروبية)

مخيمات لبنان

وتسبب المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان منذ أمس الأربعاء في هبوط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية، وتساقط الثلوج على ارتفاعات متوسطة. وأدى ذلك إلى قطع عدد من الطرق الجبلية الرئيسية وعزل بعض القرى، مع تسجيل نقص في مواد التدفئة والمواد الأساسية لمواجهة الأحوال الجوية السيئة.

وتشكل مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع شرقي البلاد إحدى المناطق المتضررة جراء هذه الموجة.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص بسبب العاصفة الثلجية التي تجتاح عددا من المدن، وتسببت في إغلاق طرق رئيسية وفرعية في شمال المملكة وجنوبها ووسطها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج على المملكة على مدى اليوم، وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ودعت للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وذكرت وكالة رويترز أن عددا من الأردنيين في العاصمة عمان خرجوا اليوم من أجل التزلج على التلال التي غطتها الثلوج بعد أن تساقطت بغزارة خلال الليل.

الوضع بفلسطين

وفي فلسطين، قررت السلطات تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية اليوم بسبب رداءة الأحوال الجوية، وأبقت على عمل خدمات الطوارئ في الوزارات والهيئات الحكومية.

وفي غزة تلاطمت الأمواج القوية على الشواطئ شبه الخاوية، وعرقلت الثلوج حركة المرور، فأُغلقت بعض الشوارع، وتعطل الدوام في عدد من المدارس الفلسطينية، في حين أعلنت بعض المؤسسات التعليمية تأخير بدء الدوام ساعة واحدة. وتعمل بلدية القدس على فتح الطرقات الرئيسية.

يشار إلى أن المنخفض الحالي هو الأول منذ 6 سنوات، إذ لم تشهد القدس تراكم الثلوج منذ عام 2015 باستثناء أعلى قمم جبال الضفة والقدس.

فرحة المصلين بالمسجد الاقصى بتساقط الثلوج❄️#ثلوج_الأردن pic.twitter.com/KBfMjDZ9Fs — م غيث العلوان (@gaithalwan) February 17, 2021

وسارع الفلسطينيون في مدينة القدس إلى اللهو بالثلج في ساعات ما بعد منتصف الليل خشية ذوبانه في ساعات الصباح، وتناقلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد التساقط الكثيف للثلوج، بما في ذلك على المسجد الأقصى.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن الأراضي الفلسطينية تحت تأثير منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.

وإلى جانب فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، تساقطت ثلوج كثيفة أيضا في شمالي العراق وتركيا، وأبعد من ذلك، حيث شهدت اليونان أشد تساقط للثلوج خلال 12 عاما.