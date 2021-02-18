ستركز المقالات ومقاطع الفيديو والصور التي تنشر ضمن اتفاقية ترخيص محتوى "نيويورك تايمز" على الاقتصاد والتمويل وريادة الأعمال، وتنشر حصريا باللغة العربية عبر منصات الجزيرة نت الرقمية.

أعلن القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم إطلاق خدمة إخبارية جديدة على موقع "الجزيرة نت" متخصصة في مجال التغطيات الاقتصادية وأخبار المال، وذلك بالتعاون مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية (New York Times)، مع التركيز على تقارير تسلط الضوء على مجال الابتكار وريادة الأعمال والنظم البيئية والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

وستعزز الخدمة الجديدة المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الجزيرة في مجال الأعمال والاقتصاد، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطوراً اقتصادياً ملحوظاً. وتسعى الشبكة إلى استقطاب المتابعين الباحثين عن تقارير ومعالجات متخصصة في مجال الصحافة الاقتصادية باللغة العربية.

ويجمع المحتوى الذي ينشر على صفحة "ريادة" بين مواد أصلية أنتجتها الجزيرة، ومجموعة مختارة من التقارير والتحليلات الإخبارية المعمقة أنتجتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وتنشر بموجب اتفاقية ثنائية، مع خدمة ترخيص المحتوى التابعة لنيويورك تايمز.

مجال التركيز

وستركز المقالات ومقاطع الفيديو والصور التي تنشر ضمن اتفاقية ترخيص محتوى "نيويورك تايمز" على الاقتصاد والتمويل وريادة الأعمال، وتنشر حصريا باللغة العربية عبر منصات الجزيرة نت الرقمية.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية ياسر بشر "منطقة الشرق الأوسط سوق تضم نحو 440 مليون مستهلك، وتتجه بقوة نحو التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال، وستقدم خدمة "ريادة" محتوى إعلامياً متميزاً يرصد ويشرح طبيعة هذا التطور الاقتصادي وآفاقه".

وأضاف المدير التنفيذي للقطاع الرقمي "نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة إعلامية عريقة مثل "نيويورك تايمز" تمتلك إرثاً من الأعمال الصحفية المتميزة، لإطلاق خدمة "ريادة" وتطوير المحتوى الإخباري الاقتصادي الذي نقدمه لمتابعينا".

من جانب آخر، قال مايكل غرينسبون، رئيس المبادرات الدولية وتراخيص مشاركة المحتوى في نيويورك تايمز "مؤسستنا تمثل مصدرا أساسياً للأخبار الاقتصادية التي تهم متابعينا في أنحاء العالم. ويسعدنا أن نتعاون مع الجزيرة في إطلاق خدمتها الجديدة "ريادة"، ونتطلع إلى إتاحة المحتوى المعمق الذي تنتجه نيويورك تايمز لمتابعي الجزيرة في جميع أنحاء العالم".

رواد الأعمال

ومن جهة أخرى قال مدير موقع الجزيرة نت أنس فودة إن خدمة "ريادة" ستقدم بمحتواها الإخباري وتغطياتها خدمة إعلامية متميزة، ليس فقط لأصحاب المال والاقتصاديين المتخصصين في الشرق الأوسط، بل كذلك لرواد الأعمال الصاعدين والشباب الطموح الذي يلعب دورا مهما في تطور الاقتصاد ورسم صورته المستقبلية، وسنركز في المحتوى الذي ننشره على الابتكار والتطور التقني".

وسيعمل فريق خدمة "ريادة" من مكاتب "الجزيرة نت" في الدوحة وواشنطن، وسيستعين الفريق بالمحتوى الذي تنتجه مكاتب الشبكة ومراسلوها في أنحاء العالم.

يذكر أن القطاع الرقمي بشبكة الجزيرة الإعلامية يقدم منتجه -الحائز على جوائز عالمية- عبر أكثر من 40 منصة رقمية، من بينها موقع الجزيرة نت (العربي)، وموقع الجزيرة كوم (الإنجليزي)، وقنوات AJ+ (الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية)، ومنصة كونتراست، والجزيرة بودكاست وغيرها.

وهذا رابط صفحة ريادة على موقع الجزيرة نت

https://aja.aj-harbinger.com/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9/