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أخبار|عراق

العراق.. الإعدام مرتين لامرأة ألقت طفليها في نهر دجلة

الجريمة هزت العراق وطالبت منظمات معنية بحقوق الأطفال بإنزال أقسى عقوبة على والدة الطفلين

المتهمة اعترفت بإلقاء طفليها من جسر في نهر دجلة ببغداد (غيتي)
المتهمة اعترفت بإلقاء طفليها من جسر في نهر دجلة ببغداد (غيتي)
18/2/2021

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكما بالإعدام مرتين شنقا بحق امرأة ألقت طفليها بنهر دجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مصدر قضائي أن محكمة جنايات الكرخ في بغداد -بحضور المتهمة ومحامي الدفاع- أصدرت حكما أوليا بالإعدام، وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُحكم بالإعدام على كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد.‎

من جهته، قال القانوني طارق حرب للأناضول إن الحكم قابل للتمييز، مشيرا إلى أن المتهمة بعد إلقاء طفليها بالنهر ذهبت إلى قوات الشرطة وسلمت نفسها طوعيا.

​​​​​​​وهزت الجريمة المروعة العراق حينها، وطالبت منظمات (معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال) القضاء بإنزال أقسى العقوبات على والدة الطفلين اللذين عثرت قوات الأمن على جثتيهما في النهر بعد أيام من البحث.

وتحدث طليق المرأة للصحفيين نهاية العام الماضي عن خلافات مع زوجته السابقة، واعترفت المتهمة -وفق الشرطة العراقية- بارتكابها جريمة إلقاء طفليها في نهر دجلة.

وأظهرت كاميرات مراقبة في بغداد المرأة وهي ترمي طفليها من أعلى جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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