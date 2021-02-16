ذكر بيان لأسطول بحر البلطيق الروسي أمس الاثنين أن 3 قطع بحرية روسية ستشارك في المناورات المشتركة مع إيران

بدأت اليوم المناورات البحرية الإيرانية الروسية المشتركة في شمال المحيط الهندي، وتشمل إحباط محاكاة لهجوم قراصنة على سفينة تجارية، كما انضمت إليها القوات الهندية.

وقال قائد البحرية الإيرانية اللواء حسين خانزادي إن المناورات بين البلدين تهدف إلى توسيع التعاون المشترك لتعزيز الأمن على المستوى الإقليمي. وأفاد مصدر مطلع للجزيرة بأن القوات البحرية الهندية وصلت اليوم والتحقت بالقوات البحرية الإيرانية والروسية في هذه المناورات، التي تستمر 3 أيام.

وتقام المناورات، التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري"، على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع، بمشاركة وحدات من القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين، إضافة إلى قطع بحرية روسية.

وقال المتحدث باسم المناورات المشتركة الأدميرال غلام رضا طحاني إن هذه المناورات تحمل رسالة سلام وصداقة، وإنه من الضروري أن يتم تأمين المنطقة بواسطة دولها، لا بالاعتماد على شراء الأمن من الخارج.

مضمون المناورات

وأضاف طحاني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أنه تم التدريب على إطلاق النار ليلا ونهارا، وأن التدريبات شملت أيضا "مجموعة متنوعة من التشكيلات الدفاعية، وصولا إلى الجزء الأساسي من التدريبات، الذي سيكون تحرير سفينة تجارية هاجمها القراصنة".

وكان أسطول بحر البلطيق الروسي أفاد في بيان أمس الاثنين بأن 3 قطع بحرية روسية ستشارك في المناورات، موضحا أن الأخيرة ستشمل "تحرير سفينة تجارية مختطفة من قبل قراصنة" وتمارين على إطفاء الحرائق في عرض البحر.

وأجرت روسيا وإيران تدريبات مماثلة مع الصين في المحيط الهندي في ديسمبر/كانون الأول 2019 في المنطقة نفسها التي تجري فيها المناورات الحالية، كما شاركت طهران في تمارين "القوقاز 2020" العسكرية التي أجريت في روسيا بمشاركة دول عدة في سبتمبر/أيلول الماضي.