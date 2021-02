نفت إيران اليوم إشارة بعض المسؤولين العراقيين إلى تورطها في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ليل الاثنين وأوقع قتيلا و9 جرحى، بينهم 4 متعاقدين أميركيين. وبينما توسع التنديد الدولي بالهجوم، قال مصدر عسكري إن 14 صاروخا ضربت المطار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم، إنه "لا صلة لنا بهجوم أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر"، مضيفا "ندين المحاولات المشبوهة لاتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم على مطار أربيل".

وتابع في تصريحه لوسائل إعلام رسمية أن "هذه الأحداث تثير الشكوك، وعلى الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات لمحاسبة الجناة".

وفي وقت سابق، أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الهجوم معلنا ارتفاع عدد الضحايا إلى قتيل و9 جرحى، في حين قال مسؤول عسكري أميركي إن 4 من بين المصابين متعاقدون أميركيون.

وأكد البارزاني أن غياب التنسيق مع بغداد أدى لتشكيل مليشيات خارج سيطرة الحكومة الاتحادية أصبحت تهديدا للإقليم، مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة بأخذ التهديدات ضد الإقليم على محمل الجد.

وقالت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق إن ثلاثة، أحدهم حارس إحدى القنصليات الأجنبية، أصيبوا. من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت أربيل ومرافق دبلوماسية ومناطق سكنية، دون وقوع خسائر بشرية.

وتعليقا على الهجوم، قال المتحدث باسم التحالف في تغريدات عبر تويتر، إن 14 صاروخا ضربت أربيل، 3 منها أصابت قاعدة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن القتيل مقاول غير أميركي.

Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).

One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) – 4 US/ 1 US MIL concussion protocol.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021