زار البيضاء واجتمع بنوابها.. المنفي يلتقي عقيلة صالح بمدينة القبة

التقى المنفي عددا من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات المجاورة لمدينة البيضاء شرقي ليبيا، وذلك بعد زيارته مدينتي بنغازي وطبرق في الأيام الماضية.

عقد الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي -الأحد- اجتماعا مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، في مدينة القبة شرقي البلاد.

وبحث المسؤولان خلال اللقاء آخر مستجدات الأزمة التي تعيشها البلاد. وقال مصدر ليبي للجزيرة إن المشاورات شملت منح الثقة للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.

وقال المنفي في تغريدة على تويتر "جمعني لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تم خلاله مناقشة أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة".

وأضاف أنه ناقش تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، "لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد المؤسسات ومرورا برفع المعاناة عن المواطنين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد".

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها المنفي مع نواب ومسؤولين في المنطقة الشرقية من البلاد، بهدف بحث سبل توحيد مؤسسات الدولة.

المنفي (يسار) التقى حفتر أثناء زيارته لمدينة بنغازي (الأناضول)

لقاءات أخرى

كما التقى المنفي عددا من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات المجاورة لمدينة البيضاء شرق ليبيا، وناقش معهم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة، وذلك بعد زيارته مدينتي بنغازي وطبرق في الأيام الماضية، التي التقى أثناءها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري وبرعاية أممية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وتدير تلك السلطة المؤقتة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل برلمان طبرق حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.