بعد أن حذرته طالبان.. الناتو يرد: حرب أفغانستان لن تستمر للأبد

قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إن الحرب في أفغانستان لا يمكن أن تستمر للأبد، ردا على تحذير وجهته طالبان للحلف بسبب ما أسمته سعيه إلى "استمرار الحرب" في أفغانستان.

وطالب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الحركة بالوفاء بوعودها، متهما إياها برفع مستوى العنف في البلاد. وقال إن على طالبان الحد من العنف ووقفَ صلتها بمن وصفها بالجماعات الإرهابية.

وأضاف أن "الحرب في أفغانستان لا يمكن أن تستمر للأبد، ولا دولة بالحلف تريد البقاء هناك فترة أطول من اللازم".

وأشار إلى أن دول الناتو ستجري مشاورات فيما بينها، وكذلك مع الإدارة الأميركية الجديدة، بشأن تمركز جديد لقوات الناتو في أفغانستان.

وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع عبر الفيديو مقرر يوم 17 فبراير/شباط الجاري سيناقش وزراء دفاع الحلف خلاله مصير بقاء مهمة الناتو التي يبلغ عدد جنودها 10 آلاف.

وكانت حركة طالبان قالت في بيان "رسالتنا للاجتماع الوزاري المقبل للناتو هي أن استمرار الاحتلال والحرب ليس في مصلحتكم ولا في مصلحة شعوبكم وشعبنا". وتابعت "كل من يسعى لتمديد الحروب والاحتلال سيكون مسؤولا عنها تماما كما في العقدين الماضيين".

وتشهد أفغانستان في الآونة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، وسط تعثر محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية. ولم تتوصل المفاوضات إلى تحقيق أي اختراق، في وقت نفذت فيه طالبان هجمات بشكل شبه يومي استهدفت قوات الحكومة في مناطق داخلية.

وارتفع منسوب العنف في العاصمة كابل خاصة، حيث تم استهداف شخصيات أفغانية بارزة، بما في ذلك صحفيون وناشطون وقضاة وسياسيون.

نعيم عبّر عن ثقته في قدرة الأفغان على التوصل إلى حل لخلافاتهم الداخلية (الجزيرة)

ملتزمة باتفاق الدوحة

وفي السياق ذاته، قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي عضو وفد المفاوضات لحركة طالبان إن التصعيد الأخير في أفغانستان سببه القصف المستمر من طرف القوات الأفغانية لأفراد الحركة وللمدن والقرى.

وأشار نعيم في لقاء مع الجزيرة إلى أن الحركة ملتزمة بما تم التوصل إليه مع الجانب الأميركي في الدوحة، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية لوقف الهجمات.

وبخصوص احتمال مراجعة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاقية، قال المتحدث إنه تم التوصل إلى الاتفاقية بعد سنتين من المفاوضات الجادة والشاقة، ومن مصلحة الجميع الالتزام بها، وليس من مصلحة أي من الأطراف خرقها.

وعبّر نعيم عن ثقته في قدرة الأفغان على التوصل إلى حل لخلافاتهم الداخلية إذا ما انسحبت القوات الأجنبية التي حملها مسؤولية الحرب في البلاد.

خفض القوات

والعام الماضي، أبرمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع طالبان وافقت الولايات المتحدة بموجبه على مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل، إذا انخفض العنف وتقدمت محادثات السلام مع حكومة كابل.

وأعلنت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أنها تراجع الاتفاق، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) اتهمت الحركة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها.

بدورها، اتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام، وأصرت على أنها ستواصل "القتال والجهاد" إذا لم تغادر القوات الأجنبية بحلول مايو/أيار المقبل.

وخفض ترامب قبيل انتهاء ولايته عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 عنصر فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب في عام 2001.