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تلغراف: ترامب سيستخدم الحكم ببراءته لشن حرب سياسية

ترامب يعتزم السيطرة على المشهد حتى لو لم يرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى وقد استخدم محاكمته منصة انطلاق لعودة قوية إلى المسرح السياسي..

ترامب لا يعتزم الخروج من المشهد السياسي (الأناضول)
ترامب لا يعتزم الخروج من المشهد السياسي (الأناضول)
14/2/2021

يرى كاتب في صحيفة بريطانية أنه إذا كان بعض الساسة الجمهوريين الكبار يودون أن يصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صوتا على هامش الحزب يصرخ في مهب الريح، فإن ذلك بالتأكيد بعيد عما يتصور به ترامب مستقبله ومستقبل الحزب الجمهوري نفسه.

وبحسب مقال لنيك آلين مراسل صحيفة صنداي تلغراف (Sunday Telegraph) البريطانية في واشنطن، فإن ترامب يعتزم السيطرة على المشهد حتى لو لم يرشح نفسه للبيت الأبيض مرة أخرى.

ويضيف آلين أن ترامب يعتزم استخدام محاكمته منصة انطلاق لعودة قوية إلى المسرح السياسي، وينقل المراسل عن أحد مستشاري ترامب قوله إن الرئيس السابق يتطلع إلى عقد مسيرات، على الرغم من أن ذلك لن يكون "فوريا"، كما يخطط لاستهداف أعدائه ودعم المرشحين الجمهوريين الموالين له في انتخابات الكونغرس العام المقبل، ماليا وعمليا.

ويلفت المراسل إلى أن ترامب هو من يتحكم في الأموال الانتخابية التي جمعت في الأشهر الأخيرة من رئاسته والتي تبلغ 30 مليون دولار.

ولا يستبعد المراسل أن يستمر ترامب في إعطاء المزيد من الزخم لشخصه من خلال الخطب المدفوعة، وهو ما يحق له القيام به بوصفه مواطنا عاديا، تماما كما هي حال بيل وهيلاري كلينتون قبله، وقد يعني ذلك الظهور في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفقا للكاتب.

وفي المجال التجاري، يتوقع المراسل استمرار ترامب في حرصه على البحث عن مشاريع تجارية جديدة على مستوى العالم، بما في ذلك احتمال اقتنائه فنادق جديدة.

أما على المستوى الإعلامي، فيقال -حسب الكاتب- إن ترامب رفض خطة لتشييد محطة تلفزيونية جديدة في الوقت الحالي، على أن يكون التركيز بدلا من ذلك على الترويج للقنوات الداعمة له القائمة حاليا.

المصدر : صنداي تلغراف

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