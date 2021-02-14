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استخدم أفرادها طائرات مسيّرة لمنع عبور المهاجرين.. فرنسا تبدأ حل "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة

وزير الداخلية الفرنسي منح المجموعة المعروفة بعدائها للمهاجرين 10 أيام لتقديم حججها

كثير من الجمعيات والأحزاب السياسية في فرنسا طالبت مرارا بحل المجموعة اليمينية المتطرفة (الصحافة الفرنسية)
كثير من الجمعيات والأحزاب السياسية في فرنسا طالبت مرارا بحل المجموعة اليمينية المتطرفة (الصحافة الفرنسية)
14/2/2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن السلطات بدأت إجراءات لحل مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين، كما تطالب منذ فترة طويلة الكثير من الجمعيات والأحزاب السياسية في البلاد.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي -في تغريدة على تويتر- مساء أمس السبت "جيل الهوية.. إجراءات الحل بدأت". وأضاف أنه أمام هذه المنظمة الآن مهلة 10 أيام لتقديم حججها.

وكان دارمانان تحدث عن هذه الإجراءات في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقال إنه "صُدم" بعد عملية مناهضة للمهاجرين قامت بها هذه المجموعة الصغيرة في جبال البيرينيه الفرنسية، وأدت إلى فتح تحقيق أولي بتهمة "إثارة الكراهية العنصرية في مكان عام". وقدمت منظمة "إس أو إس راسيسم" (SOS Racisme) المناهضة للعنصرية شكوى.

وكان نحو 30 ناشطا من المجموعة اليمينية المتطرفة انتشروا في سيارات كُتب عليها "دفاعا عن أوروبا" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بالقرب من الحدود الإسبانية، واستخدم بعضهم طائرات مسيرة لمراقبة الحدود.

وحسب قانون الأمن الداخلي، يمكن أن تعتبر تحركات المجموعة الصغيرة "تحريضا على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصولهم".

وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان اعترضت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع حل "جيل الهوية" مشددة على أهمية حرية التعبير.

وقالت إن "ما يصدم دارمانان يجب حله، هذا ليس حكم القانون".

وكانت محكمة الاستئناف في غرونوبل (جنوب شرق) برّأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي المجموعة و3 من كوادرها بسبب عمليات سابقة لمكافحة المهاجرين في 2018 في جبال الألب الفرنسية عند الحدود الفرنسية الإيطالية.

وفي 2019، أُعلن حل كثير من المجموعات اليمينية المتطرفة بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لكن يبدو أن حل "جيل الهوية" أصعب، وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية "أنهم أذكى من الآخرين، حاولوا قدر الإمكان عدم تجاوز الخطوط الصفراء، لكنهم يدفعون الأمور إلى الأمام قليلا في كل مرة".

ويقع المقر الرئيسي لهذه المجموعة في ليون (جنوب شرق)، لكن لديها أيضا فرعا تاريخيا في باريس وفروعا في العديد من المدن الأخرى؛ في الجنوب في ديجون وإكس أن بروفانس ومونبيلييه وكذلك في نورماندي (غرب).

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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