وزارة الدفاع الأفغانية أكدت مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في مديرية دولت آباد بولاية بلخ (شمالي البلاد)

أفاد مراسل الجزيرة في كابل بمقتل 30 من مسلحي حركة طالبان بتفجير داخل مسجد شمالي أفغانستان، ويأتي ذلك بعد مقتل وجرح عناصر من الشرطة في تفجيرات متفرقة جنوب البلاد وشرقها.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في مديرية دولت آباد بولاية بلخ (شمالي البلاد).

وقبيل هذا التفجير، قتل 5 عناصر من قوات الشرطة، بينهم قائد رفيع، وأصيب 7 آخرون في تفجيرات شرق أفغانستان وجنوبها، حسب مسؤولين أكدوا أيضا إصابة 3 مدنيين شرقا.

ولقي الشرطيون الخمسة حتفهم في تفجير استهدف سيارتهم بمقاطعة تشابا دارا بولاية كونار (شرقي البلاد)، حسب مسؤول محلي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن عضو مجلس الولاية دين محمد قوله إن التفجير استهدف سيارتهم في مقاطعة تشابا دارا في وقت متأخر الجمعة، مضيفا أن قائد سرية تعزيزات للشرطة يُدعى فيروز كان ضمن ضحايا التفجير.

من جانب آخر، أصيب اليوم 7 عناصر شرطة في تفجير سيارة مفخخة، استهدف موقعا أمنيا في مقاطعة أرغنداب بولاية قندهار (جنوب)، حسب مدير شرطة الولاية فريد مشال. وأضاف أن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.

كما أصيب 3 مدنيين في تفجير عبوة ناسفة زُرعت على جانب طريق بمدينة جلال آباد، السبت، وفق الشرطة المحلية التي أكدت أن التفجير استهدف سيارة أمنية، لكن الضحايا كانوا من المدنيين.

يذكر أن مسؤولا كبيرا في الشرطة الأفغانية واثنين من حراسه قتلوا الأربعاء الماضي، في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارته، غربي العاصمة كابل.

وقال مراسل الجزيرة إن كابل شهدت 15 هجوما بعبوات ناسفة خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أغلب الهجمات بالمدينة تركز على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.