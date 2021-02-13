جاويش أوغلو: سفير أنقرة لدى أبوجا تواصل مع ربّان السفينة

أعلنت تركيا، أمس الجمعة، تحرير 15 بحّارا خطفوا من على متن سفينة شحن تابعة لشركة تركية قبالة سواحل نيجيريا الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية -مولود جاويش أوغلو- إن أفراد طاقم السفينة "موتسارت" يتمتعون بصحة جيدة وسيعودون إلى تركيا من العاصمة النيجيرية أبوجا في غضون أيام.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جاويش أوغلو قوله "سنعيد مواطنينا"، مؤكدا "أنهم بصحة جيدة" دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية إطلاق سراح الطاقم.

وفي تصريحات أخرى لقناة "تي آر تي" (TRT) الإخبارية التركية، أشار جاويش أوغلو إلى أن سفير أنقرة لدى أبوجا تواصل مع ربّان السفينة، مضيفا "نحن على اتصال بأسرهم (البحّارة) منذ البداية وقدمنا لهم معلومات أولية. سنتابع نقل مواطنينا إلى العاصمة (أبوجا) ومنها إلى بلادنا عبر الخطوط الجوية التركية".

وكانت "موتسارت" في طريقها من لاغوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية إلى كايب تاون في جنوب أفريقيا عندما سيطر عليها قراصنة في الـ23 من الشهر الماضي.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، في حين قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية. وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون ومن ثم إلى تركيا.

عبر الهاتف

وأكد جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع التطورات المتعلقة بالبحّارة من كثب ويطّلع عليها، وأعرب عن شكره للشركة المالكة للسفينة على جهودها.

وأفاد رئيس شركة الشحن التي تشغل السفينة -في حديث للتلفزيون التركي- بأن الطاقم سيعود إلى البلاد بعد الخضوع لفحوص طبية في نيجيريا.

وأوضح المكتب الشهر الماضي أن هجمات القراصنة على السفن في جميع أنحاء العالم قفزت بنسبة 20% العام الماضي بسبب موجة قياسية من عمليات الخطف قبالة غرب أفريقيا.

وقال المكتب الدولي للبحرية الأسبوع الماضي إن 130 من أصل 135 بحّارا ممن خطفوا في جميع أنحاء العالم عام 2020، قد اختُطفوا في خليج غينيا، وهو عدد قياسي في هذه المنطقة.

وأصبح خليج غينيا المحاذي لنيجيريا والممتد من السنغال إلى أنغولا، في السنوات الأخيرة، بؤرة جديدة للقرصنة العالمية.