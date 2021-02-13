البث الحي
أخبار|تركيا

أعلنت تحريرهم أمس.. أنقرة: بحّارتنا بخير وسنعيدهم من أبوجا في غضون أيام

جاويش أوغلو: سفير أنقرة لدى أبوجا تواصل مع ربّان السفينة

3 من البحّارة الذين أُطلق سراحهم لدى وصولهم إلى إسطنبول في الـ30 من الشهر الماضي (الأناضول)
3 من البحّارة الذين أُطلق سراحهم لدى وصولهم إلى إسطنبول في الـ30 من الشهر الماضي (الأناضول)
13/2/2021

أعلنت تركيا، أمس الجمعة، تحرير 15 بحّارا خطفوا من على متن سفينة شحن تابعة لشركة تركية قبالة سواحل نيجيريا الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية -مولود جاويش أوغلو- إن أفراد طاقم السفينة "موتسارت" يتمتعون بصحة جيدة وسيعودون إلى تركيا من العاصمة النيجيرية أبوجا في غضون أيام.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جاويش أوغلو قوله "سنعيد مواطنينا"، مؤكدا "أنهم بصحة جيدة" دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية إطلاق سراح الطاقم.

وفي تصريحات أخرى لقناة "تي آر تي" (TRT) الإخبارية التركية، أشار جاويش أوغلو إلى أن سفير أنقرة لدى أبوجا تواصل مع ربّان السفينة، مضيفا "نحن على اتصال بأسرهم (البحّارة) منذ البداية وقدمنا لهم معلومات أولية. سنتابع نقل مواطنينا إلى العاصمة (أبوجا) ومنها إلى بلادنا عبر الخطوط الجوية التركية".

وكانت "موتسارت" في طريقها من لاغوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية إلى كايب تاون في جنوب أفريقيا عندما سيطر عليها قراصنة في الـ23 من الشهر الماضي.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، في حين قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية. وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون ومن ثم إلى تركيا.

عبر الهاتف

وأكد جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع التطورات المتعلقة بالبحّارة من كثب ويطّلع عليها، وأعرب عن شكره للشركة المالكة للسفينة على جهودها.

وأفاد رئيس شركة الشحن التي تشغل السفينة -في حديث للتلفزيون التركي- بأن الطاقم سيعود إلى البلاد بعد الخضوع لفحوص طبية في نيجيريا.

وأوضح المكتب الشهر الماضي أن هجمات القراصنة على السفن في جميع أنحاء العالم قفزت بنسبة 20% العام الماضي بسبب موجة قياسية من عمليات الخطف قبالة غرب أفريقيا.

وقال المكتب الدولي للبحرية الأسبوع الماضي إن 130 من أصل 135 بحّارا ممن خطفوا في جميع أنحاء العالم عام 2020، قد اختُطفوا في خليج غينيا، وهو عدد قياسي في هذه المنطقة.

وأصبح خليج غينيا المحاذي لنيجيريا والممتد من السنغال إلى أنغولا، في السنوات الأخيرة، بؤرة جديدة للقرصنة العالمية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

هاجموا سفينة حاويات بخليج غينيا.. قراصنة يخطفون 15 بحارا تركيا وأردوغان يعطي تعليمات لإنقاذ الرهائن

هاجم قراصنة سفينة حاويات تركية في خليج غينيا وخطفوا 15 بحارا تركيا قبل أن يسمحوا بالإبحار نحو الغابون، في حين أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات للتحرك من أجل إنقاذ الرهائن.

المزيد من أخبار

أحزاب تونسية تحشد للتظاهر.. ماذا يعني نقل معارك السياسية إلى الشارع؟

مستمرة منذ 8 أيام.. مظاهرات غاضبة في ميانمار بسبب اعتقال معارضي الانقلاب

محتجون يرفعون شعارات مناهضة للانقلاب قرب السفارة الروسية في يانغون بميانمار (غيتي إيميجز)

مقتل وإصابة العشرات من الشرطة وطالبان بتفجيرات في أفغانستان

موقع تفجير في كابل الأربعاء الماضي (الأناضول)

بعد رفض محكمة بريطانية تسليمه إلى أميركا.. إدارة بايدن تستأنف الحكم وتريد مقاضاة أسانج على أراضيها

مطالب في لندن بوقف محاكمة أسانج وإطلاق سراحه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

قيمتها 8 ملايين دولار وتوجد 10 نسخ منها فقط.. تعرف على أحدث سيارة في أسطول رونالدو

رونالدو مولع باقتناء السيارات الفاخرة (غيتي)

الرئيس الأميركي يقدم قهوته لمراسلة الجزيرة الإنجليزية

بايدن قال للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة (مواقع التواصل)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)