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زلزال في اليابان بقوة 7 درجات قبالة ساحل فوكوشيما

يابانيون يتجمعون بمحطة شمال شرقي البلاد بعد وقوع الزلزال (الأوروبية)
يابانيون يتجمعون بمحطة شمال شرقي البلاد بعد وقوع الزلزال (الأوروبية)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202111:33 PM (مكة المكرمة)

وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل شرق اليابان اليوم السبت، اهتزت معه المباني في العاصمة طوكيو لفترة ليست بالقصيرة.

وقال مراسل الجزيرة إن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 800 ألف منزل في طوكيو و8 محافظات. لكن لم يسجل على الفور سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة في المنشآت، كما لم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأرصاد أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا بالمحيط الهادي قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس/آذار 2011 حيث أحدثا أسوأ كارثة نووية عالمية خلال ربع قرن، وخلفا 18 ألف قتيل ومفقود.

وأعلنت شركة "تيبكو" المشغلة لمحطة فوكوشيما دايشي النووية -التي تضررت في زلزال 2011- أنها ترصد تأثير زلزال اليوم على منشآتها.

وتوجه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى مكتبه، في حين شكلت الحكومة خلية خاصة لمتابعة التطورات بالمناطق المتضررة، بحسب ما ذكرت قناة "إن إتش كيه" (NHK) العامة.

وتحدث الزلازل بشكل متكرر في اليابان التي تشهد حوالي 20% من مجموع زلازل العالم التي تسجل 6 درجات أو أكثر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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