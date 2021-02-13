البث الحي
أخبار

الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة للعلاج في ألمانيا

الرئيس عبد المجيد تبون كان قد عاد لألمانيا بعد رحلة أولى للعلاج من فيروس كورونا (الجزيرة)
الرئيس عبد المجيد تبون كان قد عاد لألمانيا بعد رحلة أولى للعلاج من فيروس كورونا (الجزيرة)
12/2/2021

ذكر التلفزيون الرسمي الجمعة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد إلى بلاده بعد تلقيه العلاج في ألمانيا من مضاعفات بقدمه ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان تبون (75 عاما) قد نُقل إلى ألمانيا في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي للخضوع لجراحة في القدم.

وقالت الرئاسة في بيان الشهر الماضي إن العلاج لم يكن مطلوبا بشكل عاجل، وكان ينبغي أن يتم أثناء وجوده في ألمانيا في مرة سابقة.

ومكث تبون أكثر من شهرين في ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا قبل أن يعود إلى بلاده في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

ويترقب الجزائريون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وعد بها تبون بعدما تولى السلطة عقب انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكان تبون قد تعهد باتخاذ خطوات تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، اللذين يشكلان 60% من ميزانية الدولة و94% من عائدات الصادرات.

وتواجه الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ضغوطا مالية نتيجة الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية.

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

أحزاب تونسية تحشد للتظاهر.. ماذا يعني نقل معارك السياسية إلى الشارع؟

مستمرة منذ 8 أيام.. مظاهرات غاضبة في ميانمار بسبب اعتقال معارضي الانقلاب

محتجون يرفعون شعارات مناهضة للانقلاب قرب السفارة الروسية في يانغون بميانمار (غيتي إيميجز)

مقتل وإصابة العشرات من الشرطة وطالبان بتفجيرات في أفغانستان

موقع تفجير في كابل الأربعاء الماضي (الأناضول)

لم تقدم تفاصيل عن كيفية إطلاقهم.. أنقرة: بحّارتنا بخير وسنعيدهم من أبوجا في غضون أيام

3 من البحّارة الذين أُطلق سراحهم لدى وصولهم إلى إسطنبول في الـ30 من الشهر الماضي (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

قيمتها 8 ملايين دولار وتوجد 10 نسخ منها فقط.. تعرف على أحدث سيارة في أسطول رونالدو

رونالدو مولع باقتناء السيارات الفاخرة (غيتي)

الرئيس الأميركي يقدم قهوته لمراسلة الجزيرة الإنجليزية

بايدن قال للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة (مواقع التواصل)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)