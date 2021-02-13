البيت الأبيض: لا توجد خطط للاتصال مع السعودية

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة إنه لا توجد خطط للاتصال بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقالت ساكي في إفادة صحفية يومية "هناك مراجعة لسياستنا فيما يتعلق بالسعودية. لا أعلم بخطط لاتصال" مع المملكة.

وفي وقت سابق تجنبت ساكي الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على المملكة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية السعودية في إسطنبول.