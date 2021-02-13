المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ذكر أن بلاده لا تزال تؤمن بالحوار الذي يصب في مصلحة الشعبين

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن القوات السودانية تخطت الحدود، واتهمها بنهب ممتلكات المواطنين.

وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن العلاقات بين الشعبين السوداني والإثيوبي جيدة، لكن الجانب السوادني هو من سبب الخلافات.

وذكر المتحدث أن إثيوبيا لا تزال تؤمن بالحوار الذي يصب في مصلحة الشعبين.

وأوضح أن بلاده جاهزة للحوار في أي وقت مع أي دولة، وتتطلع لحلول دبلوماسية بشأن سد النهضة.

ومؤخرا، صرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن موقف السودان ثابت من عدم الدخول في حرب مع الجارة إثيوبيا، وذلك أثناء لقائه في الخرطوم مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو.

وأجرى المبعوث الأوروبي مباحثات مع مسؤولين سودانيين بشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتطورات مفاوضات سد النهضة المتعثرة بين السودان ومصر وإثيوبيا، داعيا إلى ضرورة "الحل السلمي" للتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وكان المجلس الانتقالي في السودان أعلن الخميس ترحيبه بالوساطات الإقليمية والدولية لحل الخلافات الحدودية مع إثيوبيا.

ونقل بيان رسمي عن مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية المكلفة والمتحدثة باسم المجلس، قولها إن "الاجتماع ناقش الوساطات الإقليمية والدولية الساعية لمنع نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا".

وفي وقت سابق الخميس، أجرى توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان زيارة إلى السودان، ضمن جهود الوساطة بين الخرطوم وإثيوبيا.

وكشف قلواك عن لقاء مرتقب سيجمع بين البرهان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا (لم يحدد موعده)، لمناقشة التوتر الحدودي بين البلدين، وفق بيان لإعلام مجلس السيادة.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جوبا استعدادها للتوسط بين السودان وإثيوبيا بشأن أزمة الحدود بينهما، لترحب الخرطوم بالمبادرة بعد ذلك بيوم.

ومؤخرا، شهدت حدود البلدين تطورات عديدة ملفتة، أدت إلى تدخل الجيش السوداني نهاية العام بهدف "السيطرة على كامل أراضيه"، وسط اتهامات -ينفيها نظيره الإثيوبي- بدعم عصابات تهاجم تلك الأراضي، ومفاوضات ترسيم لا تزال "متعثرة".