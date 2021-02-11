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سلالة كورونا البريطانية.. تحذير من هيمنتها على العالم بعد انتشارها في 50 بلدا

السلالة البريطانية رصدت في أكثر من 50 بلدا حتى الآن (الأوروبية)
السلالة البريطانية رصدت في أكثر من 50 بلدا حتى الآن (الأوروبية)
11/2/2021

توقعت مديرة برنامج دراسات الجينوم المعني بجائحة كوفيد-19 أن تصبح النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت في مقاطعة كنت البريطانية، السلالة المهيمنة على مستوى العالم.

وقالت البروفيسورة شارون بيكوك في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (BBC) إن سلالة كنت "اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".

واكتشفت تلك السلالة في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا في سبتمبر/أيلول 2020 وسرعان ما انتشرت في عموم البلاد، وصارت مسوغا لفرض إجراءات إغلاق جديدة في المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتقلت السلالة سريعا خارج بريطانيا، إذ تم رصدها في أكثر من 50 بلدا حتى الآن.

وعن مستقبل مكافحة النسخ المتحورة من الفيروس، قالت البروفيسورة بيكوك "عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ليصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه".

واستدركت "لكن بالنظر إلى المستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لسنوات. سنواصل هذا لـ10 سنوات مقبلة في رأيي".

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم من 108 ملايين حالة وفقا لموقع "ورلد ميتر" الإحصائي، توفي منهم أكثر من مليونين و367 ألفا منذ ظهور الوباء أواخر عام 2019.

المصدر : بي بي سي + وكالات

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