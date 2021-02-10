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فورين بوليسي: حان الوقت لانتهاج أميركا دبلوماسية السماعة الطبية بالشرق الأوسط

طبيب يفحص مصابا بكورونا بمستشفى عراقي حيث يعاني قطاع الصحة من ضغط غير مسبوق في ظل تفشي الوباء (غيتي)
طبيب يفحص مصابا بكورونا بمستشفى عراقي حيث يعاني قطاع الصحة من ضغط غير مسبوق في ظل تفشي الوباء (غيتي)
10/2/2021

نشرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية مقالا جاء فيه أن على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعمل على إعادة النفوذ الأميركي في العالم، ألا تبحث عن الخيارات البالية التي تركز على مجال الدفاع أو تأمين إمدادات النفط، والتركيز بدلا من ذلك على ضروب من الاستثمار في الإنسان، ثبتت نجاعتها في تحسين ظروف الشعوب وتعزيز ثقتهم في الولايات المتحدة.

ويرى كاتبا المقال، الطبيبة الأميركية من أصل لبناني مايا قهوجي، والطبيب العسكري الأميركي كرميت جونز، أن جائحة كورونا تعد فرصة للرئيس بايدن لمساعدة منطقة الشرق الأوسط لكي تحقق النمو المطلوب وتصبح مركزا لتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ويقول الكاتبان إن الإدارات الأميركية المتعاقبة قد جربت العديد من السياسات المختلفة في الشرق الأوسط، وتسبب العديد منها في تردي الأوضاع في المنطقة، وإن الوقت قد حان لاتباع نهج أكثر إنسانية وعملية.

ويعد الاستثمار الإستراتيجي في النظم الصحية وصحة السكان -والكلام للكاتبين- من ضمن الاستثمارات التي أثبتت نجاعتها، ولذلك على بايدن إذا كان جادا بشأن الشعار الذي رفعه "إعادة البناء بشكل أفضل" أن يستفيد من الفوضى التي تسبب بها وباء كورونا لتعزيز دبلوماسية "السماعة الطبية"، التي من شأنها أن تساعد الشرق الأوسط والعالم بشكل أفضل.

وبإمكان واشنطن أن تساعد في سد الهوة في مستوى الرعاية الصحية بين بلدان الجوار في الشرق الأوسط، كما يمكنها مساعدة تلك البلدان على تعزيز التواصل في المجال الصحي وتبادل بيانات الرعاية الصحية، وفقا للكاتبين.

وأوضح مقال المجلة أن الديمقراطيات الغربية استثمرت على مدى عقود مليارات الدولارات في الشرق الأوسط على برامج تنموية وعسكرية مختلفة، وقد ركزت المساعدات الأميركية قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 على الحكم الرشيد والعلاقات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها.

وبعد تلك الهجمات، تم توجيه الكثير من الإنفاق الأميركي بالمنطقة للعراق وبلاد الشام للتصدي للتهديدات العسكرية المباشرة للمصالح الأميركية. وبالرغم من كل ذلك، فما زالت الأوضاع في المنطقة غير مستقرة، وقد عانى العراق من أسوأ انكماش اقتصادي في عام 2020، كما أدى تفشي وباء كورونا إلى تفاقم أزمة العملة اللبنانية، وتراجع خدمات الرعاية الصحية، وتفاقم التفاوت الاقتصادي.

وقال الكاتبان إن الوقت قد حان لأن تعيد الولايات المتحدة التفكير في مساعدتها للمنطقة، وإن على إدارة بايدن أن تتطلع إلى تحسين علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط من خلال دبلوماسية "السماعة الطبية" التي تركز على تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية في بلدان المنطقة.

المصدر : فورين بوليسي

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