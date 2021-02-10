جيش العراق يطلق عملية واسعة جديدة ضد تنظيم الدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إطلاق عملية عسكرية مشتركة واسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق غربي العاصمة بغداد وشمال غربيها بإسناد من طائرات عسكرية عراقية.

وأوضحت الخلية -في بيان- أن العملية تهدف إلى تفتيش مناطق غربي بغداد وجزيرة الكرمة وشرقي بحيرة الثرثار (التابعتين لمحافظة الأنبار غربي العراق) وملاحقة خلايا التنظيم فيها، إضافة إلى إحكام الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات في محافظات الأنبار وسامراء (شمال) وبغداد.

وكانت السلطات الأمنية العراقية أطلقت في الآونة الأخيرة عددا من العمليات العسكرية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة في مناطق مختلفة ردًّا على عمليات مسلحة قام بها التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، وبغداد.

في غضون ذلك أعلن العراق مقتل جندي بالجيش وإصابة آخرين بجروح، إثر هجوم شنّه مسلحون يرجّح انتماؤهم إلى تنظيم الدولة في محافظة ديالى فجر اليوم الأربعاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن مسلحين هاجموا في ساعة مبكرة أحد الحواجز العسكرية في منطقة جلولاء شمال شرقي ديالى، واشتبكوا بأسلحة رشاشة مع عناصر الجيش.

وبدأت قوات الأمن العراقية منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في البلاد، لملاحقة مسلحي تنظيم الدولة، عقب تفجير انتحاري مزدوج في بغداد خلف 32 قتيلا و110 جرحى، وتبنّى التنظيم تنفيذه.

وعام 2017 أعلن العراق النصر على التنظيم باستعادة كامل أراضيه منه، لكن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاع وتيرة هجمات من مسلحين تابعين للتنظيم، ولا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم مثلث الموت.