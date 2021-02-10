بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

أدت الإطاحة بالقذافي إلى تشتت شمل عائلته التي لعبت أدوارا مهمة خلال حكمه، إذ قتل أبناؤه الثلاثة معتصم وسيف العرب وخميس خلال الثورة، ولجأ الباقي إلى دول أخرى، ولا يزال مصير البعض غامضا

بعد 4 عقود من حكمه الدكتاتوري في ليبيا، انتهى الأمر بالعقيد معمر القذافي وأفراد عائلته بين القتل والسجن والمنفى بعد انتفاضة شعبية عارمة أطاحت بحكمه.

واندلعت الثورة في ليبيا على حكم القذافي في 17 فبراير/شباط 2011، وانتهت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بمقتل القذافي، الذي لوحق حتى معقله الأخير في مدينة سرت.

وأدت الإطاحة بالقذافي إلى تشتت شمل عائلته التي لعبت أدوارا مهمة خلال حكمه؛ إذ قتل أبناؤه الثلاثة: معتصم وسيف العرب وخميس خلال الثورة. وكان خميس لعب دورا مهما في "قمع" المنتفضين في مدينة بنغازي، مهد الثورة.

القذافي مع أنصاره في باب العزيزية قبيل الإطاحة به في 2011 (رويترز)

أما محمد، الابن الوحيد من زواج معمر القذافي الأول، فقد لجأ إلى الجزائر المجاورة عام 2011، قبل أن يحصل على اللجوء في سلطنة عمان إلى جانب أخته عائشة، وهي محامية شاركت في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أما هنيبعل، الذي كانت لديه نزاعات قانونية في عدة دول، بينها فرنسا وسويسرا، فقد لجأ إلى الجزائر قبل أن يذهب إلى لبنان ليلتحق بزوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية، وأوقف في لبنان عام 2015 ولا يزال مسجونا هناك. أما زوجته، فذكرت تقارير إعلامية أنها لجأت إلى سوريا.

سيف الإسلام خلال إحدى جلسات محاكمته (رويترز)

مصير غامض

ويبقى مصير سيف الإسلام -الذي كان يعد لوقت طويل خليفة والده- غامضا؛ فقد قبضت عليه مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وحكم عليه بالإعدام في محاكمة قصيرة، لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس أو المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة.

واختفى ابن القذافي، الذي كان الأكثر ظهورا خلال حكم والده، بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2017. وقالت المحكمة الجنائية الدولية نهاية 2019 إنه لا يزال في الزنتان.

أما شقيقه الساعدي، الذي كان لاعب كرة قدم وخاض مسيرة احترافية فاشلة في إيطاليا، قبل أن ينتقل لقيادة كتيبة نخبة في الجيش الليبي؛ فقد لجأ بعد الثورة إلى النيجر التي رحلته عام 2014 إلى ليبيا، حيث لا يزال مسجونا.

ولجأت زوجة القذافي الثانية صفية إلى سلطنة عمان، وطلبت مرات عدة العودة إلى بلادها، لكن نداءاتها بقيت من دون جواب رغم نفوذ قبيلتها في شرق ليبيا.

عائشة ابنة القذافي في تجمع بطرابلس قبيل الإطاحة بوالدها (رويترز)

القبيلة والأنصار

ويمتد حضور قبيلة القذاذفة بين سرت وجنوب غربي البلاد. وتشرح أستاذة القانون الليبي أماني الهجرسي أنها "كانت واحدة من القبائل التي عانت من نظام ابنها العقيد معمر، بل زُج بكثير من أبنائها المعارضين له في السجون" قبل الثورة.

وكان للقذافي أنصار يتجمعون ضمن "اللجان الثورية"، وهي تنظيم شبه عسكري تأسس لحماية النظام، ولجأ عدد منهم إلى تونس ومصر خشية تعرضهم لأعمال انتقامية، ولا يخفي بعضهم أمله في العودة إلى ليبيا.

بعض حارسات القذافي (رويترز)

وأعاد بعض قادة "اللجان الثورية" الذين استقروا في القاهرة إطلاق تلفزيون "الجماهيرية"، الذي كان من أبرز وسائل الإعلام في عهد القذافي.

وهناك مسؤولون سابقون من المستقلين الذين لم يتورطوا في التجاوزات إبان حكم القذافي غادروا ليبيا في مرحلة أولى، قبل أن يخاطروا بالعودة إلى بلادهم.

وعن إمكانية لعب المقربين من القذافي دورا سياسيا في ليبيا الجديدة استبعدت الهجرسي ذلك؛ لأن "معظم الليبيين يعتقدون أن النظام السابق كان سببا في تدمير المنظومة السياسية لليبيا وإفسادها، وبالتالي لا فرصة حقيقية أمام هذا النظام أو عائلة القذافي للعودة إلى الواجهة السياسية، على الأقل خلال الأمد القصير".