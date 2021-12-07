الإمارات تعدل عطلة نهاية الأسبوع لتصبح السبت والأحد وتقلص أيام العمل

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء تقليص أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4 أيام ونصف، وتعديل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، بداية من العام المقبل.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية أن "حكومة الإمارات أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة".

وأضاف أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2022، على أن يكون الأحد الثاني من يناير/كانون الثاني إجازة رسمية".

واعتبرت الحكومة أن النظام الجديد سيسهم "في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف".

وحسب البيان، فإن الإمارات هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من 5 أيام.