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السودان.. مظاهرات في مدن عدة وإجراءات أمنية مشددة حول القصر الجمهوري

Protest against political deal in Sudan
من مظاهرة سابقة في الخرطوم (الأناضول)
6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202108:08 PM (مكة المكرمة)

شهدت اليوم الاثنين مدن سودانية عدة مظاهرات دعت إليها "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي" رافضة الاتفاق السياسي، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم.

وندّد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وخرجت المظاهرات في العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ومدينة الضبعين (عاصمة شرق دارفور)، وود مدني وسنار وسط البلاد، وطالب المحتجون بإبعاد الجيش عن السلطة وعودته إلى ثكناته، والشروع في إقامة دولة مدنية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول القصر الجمهوري، ومقر مجلس الوزراء، ولجنة إزالة التمكين، وسط الخرطوم، تحسبا لأي تطورات، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري.

وكان قائد الجيش السوداني أزاح في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته، لكن بعد إدانات دولية ومظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مهامه.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.

المصدر : وكالات

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