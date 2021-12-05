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أخبار|إندونيسيا

شاهد- قتلى وجرحى بالعشرات.. بركان سيميرو ينشر الرعب بإندونيسيا

An Indonesian soldier walks past damage trucks at Sumberwuluh village following the eruption of Semeru mount volcano in Lumajang regency
شاحنة غمرتها حمم البركان (رويترز)
5/12/2021-|آخر تحديث: 5/12/202110:34 PM (مكة المكرمة)

قال المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن حصيلة قتلى بركان جبل "سيميرو" بشرق جزيرة "جاوا" في إندونيسيا ارتفعت إلى 13 شخصا، وأكثر من 50 مصابا حتى الآن.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن رجال الإنقاذ يبحثون في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين.

وفاجأ ثوران أكبر جبل في جاوا، السكان المحليين أمس السبت، حيث تصاعدت سحب الدخان والرماد، ودفعت الآلاف للفرار من الدمار والذهاب إلى الملاجئ المؤقتة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون وقرويون هروب السكان من رماد البركان المندفع باتجاه المساكن أسفل الجبل.

@novanhendri510

#semeru europsi semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT

♬ suara asli – novanhendri510 – novanhendri510

 

المصدر : وكالة سند

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