شاهد- قتلى وجرحى بالعشرات.. بركان سيميرو ينشر الرعب بإندونيسيا

قال المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن حصيلة قتلى بركان جبل "سيميرو" بشرق جزيرة "جاوا" في إندونيسيا ارتفعت إلى 13 شخصا، وأكثر من 50 مصابا حتى الآن.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن رجال الإنقاذ يبحثون في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين.

Semeru Effect

In the seconds of the eruption of Mount Semeru, the sand mining community panicked pic.twitter.com/fCp40wtvJi

— #neptuno (@luffyneptuno) December 5, 2021