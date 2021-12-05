شاهد- قتلى وجرحى بالعشرات.. بركان سيميرو ينشر الرعب بإندونيسيا

قال المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن حصيلة قتلى بركان جبل "سيميرو" بشرق جزيرة "جاوا" في إندونيسيا ارتفعت إلى 13 شخصا، وأكثر من 50 مصابا حتى الآن.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن رجال الإنقاذ يبحثون في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين.

Semeru Effect In the seconds of the eruption of Mount Semeru, the sand mining community panicked pic.twitter.com/fCp40wtvJi — #neptuno (@luffyneptuno) December 5, 2021

وفاجأ ثوران أكبر جبل في جاوا، السكان المحليين أمس السبت، حيث تصاعدت سحب الدخان والرماد، ودفعت الآلاف للفرار من الدمار والذهاب إلى الملاجئ المؤقتة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون وقرويون هروب السكان من رماد البركان المندفع باتجاه المساكن أسفل الجبل.