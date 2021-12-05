المبادرة الفرنسية السعودية.. أي حظوظ لنجاحها في لبنان؟

بيروت – تلقت القوى السياسية في لبنان بحذر المبادرة الفرنسية السعودية لحل الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض، والتي أعلنت بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة أمس السبت، واتصالهما برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي الذي وصف الخطوة بالمهمة نحو ترميم علاقات بلاده مع السعودية.

ورأى محللون أن جولة ماكرون الخليجية أظهرت محاولة جديدة لترسيخ موطئ قدم لباريس في المنطقة من بوابة لبنان، والمراهنة على انتزاع دعم خليجي لمبادرته الحالية بعد نحو عام ونيف على تعثر مبادرته الأولى عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وعبر مبادرته الجديدة يدفع ماكرون -حسب مراقبين- نحو عودة السعودية إلى لبنان سياسيا وماليا، بعد أشهر على تشكيل حكومة ميقاتي.

وجاءت المساعي بعد يوم من إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته نزولا عند طلب ماكرون وقبله ميقاتي.

بنود إشكالية

وحسب مراقبين، تضمن البيان الفرنسي السعودي اللبناني مسائل إشكالية قد تجعل "خريطة الطريق" محفوفة بالعقبات، خاصة في ما يتعلق بموقف حزب الله منها.

وارتكزت المبادرة على البنود الآتية:

قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات شاملة، ومكافحة الفساد، ومراقبة الحدود

الالتزام باتفاق الطائف الذي رعته الرياض عام 1989

حصر السلاح بمؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش اللبناني حفاظا على أمن واستقرار لبنان

ألا يكون لبنان منطلقا لأعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات

الالتزام بقرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1680 والقرارات الدولية ذات الصلة

إنشاء آلية سعودية فرنسية للمساعدة الإنسانية تخفيفا لمعاناة الشعب اللبناني

في كل كلمة من البيان الصادر عن اللقاء بين ماكرون والأمير محمد بن سلمان،بعد لقائهما في جدة،ما يؤكد عجز لبنان عن استعادة موقعه في المنطقة.

لا يستطيع لبنان القيام بأي إصلاحات،ولا أن يحافط على حدوده، ولا أن تكون القوى الشرعية فيه هي مَن تحتكر السلاح. — Ramzy Maalouf (@ramzy_maalouf) December 5, 2021

استنساخ

بدورها، تعتبر الكاتبة والمحللة السياسية روزانا بومنصف أن ذكر البيان القرارات الدولية -ومنها 1559 الداعي لحل المليشيات والتنظيمات المسلحة- يجعل خريطة الطريق السعودية الفرنسية استنساخا لما طرح سابقا من المجتمع الدولي دون القدرة على تنفيذها، خصوصا المتعلقة بنفوذ حزب الله.

وقالت بومنصف إن تجاوب بن سلمان مع المبادرة "بدا مجرد مجاملة لماكرون، لأن تطبيق بنودها كاملة مرتبط بشروط صعبة، مما جعل لبنان مجرد بند للمقايضة السعودية الفرنسية".

من جهته، استغرب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله أن تبني السعودية مواقفها بناء على بقاء وزير أو استقالته.

ووصف فضل الله في حديث للجزيرة نت استقالة وزيرين بعام واحد (وزير الخارجية السابق شربل وهبة ثم قرداحي) "استرضاء للسعودية" بـ"السابقة التاريخية بين الدول".

فرنسا تريد من مبادرتها تجاه الأزمة السعودية-اللبنانية الاستثمار مع بدء المفاوضات النووية لتعزيز دورها إقليمياً وبدعم أميريكي واضح ، وماكرون يحاول زيادة أسهمه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، لبنان يحصد نتائج النتائج ، صفقات الأسلحة التي أبرمها ماكرون ليست أمراً بسيطاً — Dr.Iman Chweikh (@EmanShuwaikh) December 5, 2021

ميقاتي والنأي بالنفس

في المقابل، دعا نقولا نحاس النائب بكتلة الوسط البرلمانية (برئاسة ميقاتي) إلى عدم التقليل من جدية وأهمية المبادرة الفرنسية السعودية، مؤكدا للجزيرة نت أنها وضعت وفق منهج مدروس للبناء على نتائجها تباعا.

ورفض نحاس الحديث عن الخطوات التالية، لكن الاحتمالات مفتوحة برأيه، سواء لجهة عودة السفراء واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز العلاقات السعودية اللبنانية.

وقال إن أهم مكسب حققه لبنان بالتوافق بين بن سلمان وماكرون وميقاتي هو فتح الأفق لتمرير ما انقطع مع الخليج، وتخفيف التوترات.

وتحدثت بعض المعطيات عن حصول ميقاتي على ضمانات داخلية -وتحديدا من قبل خصوم السعودية- لعدم التعرض لها بالإساءة، خصوصا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري (حليف حزب الله) لعب دورا كبيرا بصياغة مخرج لاستقالة قرداحي.

ولفت نحاس إلى أن ميقاتي يتطلع لالتزام القوى بسياسة النأي بالنفس التي أرساها ميقاتي منذ 2011 "لأنها الضمانة الوحيدة لصون مصالح لبنان وعلاقاته".

وأوضح أن ميقاتي لن يتراجع عن السعي إلى وصل علاقات لبنان بمحيطه العربي والخليجي، واصفا ذلك بأحد أهم التحديات لحكومته، نظرا لدورها الإيجابي بكل الملفات، كما عبر عن تفاؤله بعقد جلسة حكومية قريبا.

Dans cette traversée du desert avec les risques de chutes dans les abimes de l’inconnu l’initiative de Macron a sauver le Liban est remarquablement courageuse mais ne pas oublier les forces de l’ombre et leur rôle traditionnel de saborder tout et tuer tout #france pic.twitter.com/gK2nCsyO9Q — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 5, 2021

دوافع انتخابية

وبينما يقف لبنان على مسافة أشهر من الانتخابات البرلمانية في 2022 تتفق بومنصف وفضل الله على أن مصلحة جميع الأطراف -محلية وإقليمية- هي وضع حد للتوترات، مؤكدين أن الخطوة الفرنسية السعودية ليست مبادرة بقدر استشراف الواقع اللبناني قبيل الانتخابات.

ويعتقد فضل الله أن فرنسا ليست قوية بما يكفي لفرض خريطة طريق، وهي تهز القارب فقط لترقّب إمكانية تحصيل النتائج، وفق تعبيره.

وتحدثت بومنصف عن معطيات حول نجاح ماكرون بإقناع السعودية للتقدم والضغط معنويا وفق المنطق الآتي "لا يجوز ترك لبنان بمرحلة حساسة قبل الانتخابات، وفي ظل ضعف المكون السني وهشاشة قياداته الفاعلة (على رأسها تيار المستقبل) يعني تقديم هدايا مجانية لحزب الله وإيران خلفه".

وتربط بومنصف الإلحاح الفرنسي لتسجيل نقاط تقدم في لبنان بإحباط ماكرون بعد مبادرته الأولى التي لم تؤتِ ثمارها، وإدراكه متأخرا أن لبنان يخضع لتوازنات إقليمية ولا يسير بطرف واحد.

عندما نقول اتفاق الطائف هذا يعني أننا نتحدث في أصول الدستور وهنا لب الموضوع..عودوا إلى الأصول #محمد_بن_سلمان #إيمانويل_ماكرون الحديث عن لبنان ومساعدته رهن بما يريده اللبنانيون لبلدهم — Lina Doughan (@doughanlina) December 5, 2021

تقديرات حزب الله

وفي هذا السياق، يتساءل كثيرون في بيروت عن موقف حزب الله، لأن تفعيل تأثير الرياض يشكل تحديا لنفوذه مع إيران، خصوصا بعد تعبير السعودية وفرنسا عن قلقهما من تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وتجد بومنصف أن ثمة مراقبة لقدرة حزب لله على الذهاب لسياسة النأي بالنفس قبل الانتخابات البرلمانية مقابل ترقّبه أي تطور إقليمي كبير قد يقلب المعطيات رأسا على عقب.

من جانبه، يرجح فضل الله أن تكون واشنطن قد أعطت باريس فرصة لإعادة تفعيل دورها في لبنان قبل الانتخابات، وأن تكون السعودية بالاتجاه عينه.

وذكّر بأن ثمة فريقا لبنانيا كبيرا -على رأسه حزب الله- يعترض على الأداء السعودي، وتحديدا بعد احتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الرياض عام 2017.

اتصال الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون برئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وليس الرئيس عون قد يعني توجيه رسالة له بأنه أحد أسباب مشكلة لبنان الكبرى، ولا أمل أو ثقة في أن يكون ضمن معادلة الحلول.

رسالة قوية ومهمة.. — حمود أبوطالب (@HamoodAbutalib) December 5, 2021

يغض الطرف

ووصف فضل الله بنود البيان المشترك بغير المهمة لحزب الله، وقال إن "الحزب يقرأ التطورات والمفاوضات الإقليمية بعناية، ولا يتيح استفزازه، ويغض الطرف عن السياسات التي لن تقدم وتؤخر بالنسبة له".

في المقابل، شككت بومنصف بقدرة لبنان على الالتزام بالشروط السعودية الفرنسية، لكن حزب الله -برأيها- تلقى صفعة خليجية كبيرة، وأحس بأن الحمل ثقيل.

وتوقع فضل الله أن يترقب حزب الله الخطوات السعودية التالية، ويضع احتمالين، الأول: إذا أقبلت الرياض إيجابا على لبنان فقد تحرجه فينكفئ عن التصعيد، والثاني: إذا أصرت على سقف عال من الشروط وطالبت بمزيد من التنازلات فقد تكون ردة فعله مختلفة، وتفتح البلاد على احتمالات متناقضة، لأن السعودية -برأيه- لن تحدث تطورا إيجابيا سريعا تجاه لبنان دون ثمن كبير.