غزة- أطلعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة على تفاصيل رسالتها الجديدة للمخابرات العامة المصرية، التي تضمنت رؤيتها لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وقال مصدر قيادي في فصيل يساري -للجزيرة نت- إن حماس قدمت لقيادات القوى خلال اجتماع عقد في غزة -مساء الخميس الماضي- رؤيتها التي صاغتها في رسالة قدمتها -قبل بضعة أيام- للمخابرات المصرية، وتضمنت عددًا من البنود التي ترى أنها تمثل منطلقًا لإحياء مسار المصالحة.
وصدرت مواقف عن قيادات في القوى الوطنية والإسلامية وصفت هذه الرؤية "بالإيجابية"، في حين لم يصدر أي موقف رسمي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
تفاصيل الرؤية
خارطة طريق
وقال عضو دائرة العلاقات الوطنية لحماس بالخارج إبراهيم المدهون -للجزيرة نت- إن حماس بهذه الرؤية تجدد جهوزيتها وتعاطيها الإيجابي مع أي مسار جاد لتحقيق المصالحة، وحرصها على إنجاح الدور المصري، الذي أصيب بانتكاسة بعد قرار أبو مازن بشأن إلغاء الانتخابات.
وأكدت حماس في رؤيتها -حسب المدهون- موقفها الثابت من أن المسار السليم للخروج من الواقع الراهن يجب أن يبدأ بما وصفه "بإصلاح الرأس المتمثل في منظمة التحرير"، وقال "لا ينبغي أن تبقى المنظمة بهذا الضعف، واستمرار تغييب قوى حيّة".
ووصف رؤية حماس بأنها بمثابة "خارطة طريق" للخروج من مأزق الانقسام وصولًا إلى مصالحة حقيقية.
وفي شأن توقيت هذه الرؤية، أوضح المدهون أن "قيادة الحركة بحثت هذا الأمر مع الأخوة المصريين خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، وحماس تريد أن تدفع بهذا المسار بطريقة صحيحة، وبرؤية مقبولة وطنيا وإقليميا، والقيادة المصرية تفهمت موقف الحركة ورؤيتها".
وقال "الرؤية وجدت تعاطيا إيجابيا من القوى والفصائل الفلسطينية، والآن ننتظر موقف أبو مازن وحركة فتح، وإذا كان لديهم الاستعداد للانطلاق في مسار حقيقي وجاد نحو المصالحة وبناء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني".
وأكد المدهون أن الرؤية تعكس استفادة حماس من تجارب وإخفاقات الماضي، وحرصها على "ترتيب البيت الفلسطيني"، من أجل التفرغ لمواجهة التحديات بإجماع وطني.
تكتيك مكشوف
وقلل المحلل السياسي -المحسوب على حركة فتح- الدكتور عبد المجيد سويلم من قيمة هذه الرؤية، وقال للجزيرة نت "إنها لم تأت بأي جديد"، ووصفها بأنها "خطاب تكتيكي مكشوف".
وأضاف أن حماس ليس لديها أي استعداد لمراجعة حقيقية، وهو ما كشفته وثيقتها الجديدة التي لم تتضمن أي إشارة إلى التخلي عن "حكمها المنفرد لقطاع غزة".
ويعتقد سويلم أن هذه الوثيقة من جانب حماس هي "غطاء لقضايا وتطورات أخرى مرتبطة بالتهدئة مع إسرائيل"، وقال إن حماس تريد عقد "صفقة التهدئة، وفي الوقت نفسه إظهار حرصها على الوحدة الوطنية"، ويرى سويلم أيضا أن حماس وجدت نفسها "محشورة في الزاوية" بعد تصنيفها منظمة إرهابية في بريطانيا.
مواقف متباينة
ورأى أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق الدكتور إبراهيم أبراش -للجزيرة نت- أن توقيت رؤية حماس يتزامن مع فشل التسوية السياسية، وتصريحات أبو مازن المتكررة بالتراجع عن خيار حل الدولتين نهائيا إذا واصلت إسرائيل تعنتها، وكذلك تتزامن مع الحراك الدائر وجهود البحث في اتفاق هدنة طويلة في غزة، وحماس في هذا الصدد "لا تريد أن يفسر أي اتفاق هدنة على أنه تخل عن المقاومة".
ويتفق أبراش مع سويلم على أن رؤية حماس لا يمكن قراءتها من حيث التوقيت والمضمون بعيدا عن القرار البريطاني الأخير بتصنيف حماس منظمة إرهابية، ومواقف عواصم عربية من الحركة، وكلها تطورات تزيد الضغوط على الحركة.
وحسب رأي أبراش، فإن رؤية حماس لم تحمل أي جديد عن مواقفها السابقة، فهي لا تزال تتمسك ببدء إعادة بناء منظمة التحرير، وفي الوقت نفسه لم تتضمن رؤيتها أي استعداد أو مؤشرات للتخلي عن سيطرتها على غزة لصالح السلطة في رام الله، وهو أحد شروط حركة فتح الأساسية.
ويعتقد أبراش أن المصالحة لم تعد ملفًا فلسطينيا خالصا، وهناك أطراف عدة تلعب دورًا في تحديد مسار المصالحة، وقال "إن أي مصالحة قادمة ستكون برعاية أميركية وبموافقة إسرائيلية".
ويختلف أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسام الدجني مع سابقيه سويلم وأبراش، وقال للجزيرة نت إن الرؤية تثبت أن حماس لا تزال تحرص على تحقيق المصالحة عبر مسار جاد يتمثل في إجراء الانتخابات.
وأكد أن "هذا هو التوقيت الأنسب لإنجاز المصالحة والخروج من حالة التيه السياسي، في ظل تراجع المشروع الوطني، في حين تواصل إسرائيل التوسع".