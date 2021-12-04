توقع عودة الدعم الدولي للخرطوم.. البرهان: الجيش سيترك السياسة بعد انتخابات 2023

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023، مضيفا أن هناك "مؤشرات إيجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم.

وقال البرهان في مقابلة مع وكالة رويترز إنه "عندما تأتي حكومة منتخبة فإن الجيش والقوات النظامية لن تكون لها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.

وأكد البرهان الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة، أن حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.

وتم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي عاد إلى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية، ومن المنتظر أن يشكل حكومة "كلها من التكنوقراط"، حسب البرهان.

كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال "لدينا مفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة، نحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".

وفي تصريح آخر لوكالة الصحافة الفرنسية، قال البرهان إن "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف "أظن أن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)، تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".

وبعد نحو 6 أسابيع من الانقلاب -الذي اعتبر البرهان أنه طريقة "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير- لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقفة، وعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي معلقة.